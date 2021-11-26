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Министр экономики Пакистана оценил стоимость «Пакистанского потока»

Ведомости

Стоимость проекта «Пакистанский поток» составит $3,5 млрд, сообщил министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан на заседании российско-пакистанской межправкомиссии. По оценке министра энергетики Николая Шульгинова, пропускная способность газопровода может составить 16 млрд куб. м газа в год, передает «Интерфакс».

«Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода "Пакистанский поток" протяженностью 1100 км с пропускной способностью до 16 млрд кубических метров газа в год», — сказал российский министр.

Москва и Исламабад в 2015 г. подписали межправсоглашение о строительстве газопровода «Север — Юг» (первое название «Пакистанского потока») из Карачи в Лахор. Труба протяженностью 1100 км с пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год должна связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны. В июне замминистра энергетики России Анатолий Яновский оценивал стоимость проекта в $1,5-2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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