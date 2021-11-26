Министр экономики Пакистана оценил стоимость «Пакистанского потока»

Москва и Исламабад в 2015 г. подписали межправсоглашение о строительстве газопровода «Север — Юг» (первое название «Пакистанского потока») из Карачи в Лахор. Труба протяженностью 1100 км с пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год должна связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны. В июне замминистра энергетики России Анатолий Яновский оценивал стоимость проекта в $1,5-2 млрд.