Минэнерго оценило инвестиции в строительство «Пакистанского потока» в $1,5-2 млрд

Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода «Пакистанский поток», сообщало Минэнергетики. Ранее проект назывался «Север — Юг», но в этом году его переименовали в «Пакистанский поток». Этот газопровод протяженностью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приему сжиженного природного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.