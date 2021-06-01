Минэнерго оценило инвестиции в строительство «Пакистанского потока» в $1,5-2 млрд
Инвестиции в строительство «Пакистанского потока» оцениваются в $1,5-2 млрд, заявил замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах выставки «Уголь и майнинг», передает ТАСС.
«Общая сумма, я думаю это будет $1,5-2 млрд», — сказал Яновский, отметив, что российские компании могут взять на себя 25% от этой суммы. При этом у пакистанской стороны есть средства, чтобы обеспечить порядка 75% финансирования строительства этого газопровода.
«Если это будет получаться, российские компании возьмут на себя оставшиеся 25%, если не будет, то они будут договариваться внутри себя, поскольку они все участники этого проекта», — пояснил замминистра.
Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода «Пакистанский поток», сообщало Минэнергетики. Ранее проект назывался «Север — Юг», но в этом году его переименовали в «Пакистанский поток». Этот газопровод протяженностью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приему сжиженного природного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.
Предварительное соглашение о проекте было подписано в октябре 2015 г. Однако в 2019 г. возникла угроза санкций для участвующих в проекте «Ростеха» и Трубной металлургической компании (ТМК). Изначально предполагалось, что со стороны России укладкой займется входящая в «Ростех» компания «РТ — Глобальные ресурсы», со стороны Пакистана — Inter State Gas Systems.
В марте 2021 г. подрядчики строительства изменились: теперь магистраль должна строить компания специального назначения (SPV), которую создают в Пакистане вместе с Inter State Gas Systems. Вместо структуры «Ростеха» с российской стороны в проекте будет участвовать фирма, учрежденная ФГУП «Центр эксплуатационных услуг», Минэнерго, Евразийским трубопроводным консорциумом (ЕТК), а также ТМК. Запустить строительство планируется в июле этого года.