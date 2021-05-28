Россия подписала с Пакистаном соглашение о строительстве газопровода

В ноябре 2020 г. Москва и Исламабад пересмотрели условия соглашения. Доля пакистанских компаний увеличилась с 51% до 74%, российских, соответственно, уменьшилась до 26%. В марте 2021 г. подрядчики строительства изменились: теперь магистраль должна строить компания специального назначения (SPV), которую создают в Пакистане вместе с Inter State Gas Systems. Вместо структуры «Ростеха» с российской стороны в проекте будет участвовать фирма, учрежденная ФГУП «Центр эксплуатационных услуг», Минэнерго, Евразийским трубопроводным консорциумом (ЕТК), а также Трубной металлургической компанией (ТМК). Согласно протоколу, ее доля в SPV осталась на уровне не менее 26%. Запустить строительство планируется в июле этого года.