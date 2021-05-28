Россия подписала с Пакистаном соглашение о строительстве газопровода
Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода «Пакистанский поток», сообщает российское Министерство энергетики. Ранее проект назывался «Север — Юг», но в этом году его переименовали в «Пакистанский поток».
«[Министр энергетики России] Николай Шульгинов и посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода «Север — Юг»»,- говорится в сообщении. Этот проект назван «флагманским» в энергетических отношениях Москвы и Исламабада.
Газопровод протяженностью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.
Предварительное соглашение о проекте было подписано в октябре 2015 г. Однако в 2019 г. возникла угроза санкций для участвующих в проекте «Ростеха» и Трубной металлургической компании (ТМК). Изначально предполагалось, что со стороны России укладкой займется компания «РТ — Глобальные ресурсы» (входит в «Ростех»), со стороны Пакистана — Inter State Gas Systems, занимающаяся реализацией стратегических инфраструктурных проектов в газовой отрасли.
В ноябре 2020 г. Москва и Исламабад пересмотрели условия соглашения. Доля пакистанских компаний увеличилась с 51% до 74%, российских, соответственно, уменьшилась до 26%. В марте 2021 г. подрядчики строительства изменились: теперь магистраль должна строить компания специального назначения (SPV), которую создают в Пакистане вместе с Inter State Gas Systems. Вместо структуры «Ростеха» с российской стороны в проекте будет участвовать фирма, учрежденная ФГУП «Центр эксплуатационных услуг», Минэнерго, Евразийским трубопроводным консорциумом (ЕТК), а также Трубной металлургической компанией (ТМК). Согласно протоколу, ее доля в SPV осталась на уровне не менее 26%. Запустить строительство планируется в июле этого года.