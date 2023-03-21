Путин: Россия поддерживает расчеты в китайских юанях при торговле с другими странами
Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки, заявил президент Владимир Путин.
«Мы за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки», – сказал глава государства во время российско-китайских переговоров в расширенном составе. Он также выразил уверенность в том, что такие «формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах».
В сентябре прошлого года Путин заявлял, что доверие к доллару утрачено, поэтому Россия стремится уйти от расчетов в недружественной валюте. В связи с этим Россия и Китай будут использовать рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ.
Ранее стало известно, что клиенты российских банков все активнее занимают и размещают средства в китайской валюте, но ее доля в банковских балансах пока слишком мала. Об этом говорилось в обзоре Центробанка.
Задолженность компаний в юанях по итогам 2022 г. составила около 1%, или почти 600 млрд руб., от всего корпоративного портфеля (59,1 трлн руб.), следует из обзора. При этом общая доля кредитов в иностранных валютах падала весь прошлый год из-за санкций с 23 до 16%, или 9,46 трлн руб.