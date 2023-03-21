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Экономика

Путин: Россия поддерживает расчеты в китайских юанях при торговле с другими странами

Ведомости

Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки, заявил президент Владимир Путин.

«Мы за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки», – сказал глава государства во время российско-китайских переговоров в расширенном составе. Он также выразил уверенность в том, что такие «формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах».

В сентябре прошлого года Путин заявлял, что доверие к доллару утрачено, поэтому Россия стремится уйти от расчетов в недружественной валюте. В связи с этим Россия и Китай будут использовать рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ.

Ранее стало известно, что клиенты российских банков все активнее занимают и размещают средства в китайской валюте, но ее доля в банковских балансах пока слишком мала. Об этом говорилось в обзоре Центробанка.

Задолженность компаний в юанях по итогам 2022 г. составила около 1%, или почти 600 млрд руб., от всего корпоративного портфеля (59,1 трлн руб.), следует из обзора. При этом общая доля кредитов в иностранных валютах падала весь прошлый год из-за санкций с 23 до 16%, или 9,46 трлн руб.

Ранее по теме: Путин объяснил сокращение доли доллара в мировых расчетах
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных