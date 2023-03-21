Путин: Россия поддерживает расчеты в китайских юанях при торговле с другими странами

«Мы за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки», – сказал глава государства во время российско-китайских переговоров в расширенном составе. Он также выразил уверенность в том, что такие «формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах».