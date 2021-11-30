Путин объяснил сокращение доли доллара в мировых расчетах

«Подросли в резервах фунт стерлингов и йена. А доллар сократился. Если и дальше будут так продолжать американские власти, то и дальше будет сокращение само собой, естественным образом. Не потому что мы куда-то там чего-то хотим сделать, а все остальные-то участники международного экономического общения тоже видят, что происходит, и тоже начинают думать об этом», — добавил глава государства.