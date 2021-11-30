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Экономика

Путин объяснил сокращение доли доллара в мировых расчетах

Ведомости

Позиции доллара в мире подрывает политика американских властей, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет».

«Я не говорил о том, что доллар утратил свое значение как резервная валюта, как универсальная мировая валюта для расчетов. Нет, просто я говорил, что политика властей США подрывает доллар и выталкивает нас, допустим, из долларовой зоны», — сказал Путин.

Россия не собирается уходить от доллара, подчеркнул глава государства: основные российские нефтегазовые компании ведут расчеты в долларах, но при этом России не дают рассчитываться в этой же валюте со своими партнерами в области оборонно-промышленных поставок.

«А нам чего делать-то? Мы просто вынуждены уходить. Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой. Тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблему», — рассказал российский лидер.

В результате объем расчетов в долларе в мире сократился. По словам Путина, «в золотовалютных резервах тоже чуть-чуть там с 61%, по-моему, до 59% произошло снижение в резервах в мире в целом».

«Подросли в резервах фунт стерлингов и йена. А доллар сократился. Если и дальше будут так продолжать американские власти, то и дальше будет сокращение само собой, естественным образом. Не потому что мы куда-то там чего-то хотим сделать, а все остальные-то участники международного экономического общения тоже видят, что происходит, и тоже начинают думать об этом», — добавил глава государства.

В начале июня правительство России приняло решение отказаться от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния. В Минфине такое решение объяснили необходимостью обеспечить сохранность средств фонда на фоне макроэкономических и геополитических тенденций последних лет.

Ранее по теме: Глава ФРС прокомментировал возможный отказ России и Китая от доллара

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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