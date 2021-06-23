Глава ФРС прокомментировал возможный отказ России и Китая от доллара

В начале июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Сейчас их доля в фонде составляет 35%. По словам главы Минфина, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% — в евро, 30% — в китайских юанях, 20% — в золоте, по 5% — в фунтах стерлингов и японских йенах.



Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума говорил, что Россия не собирается отказываться от доллара как резервной валюты или средства для расчетов. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что нужно отходить от использования международных платежных систем, контролируемых Западом, переходить к расчетам в национальной валюте и валютах, альтернативных доллару.