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Глава ФРС прокомментировал возможный отказ России и Китая от доллара

Ведомости

Возможный отказ России и Китая от доллара США не повлияет на его положение в мире, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

 «Это не то, что находится в сфере нашей компетенции или в нашем поле зрения. Доллар является мировой резервной валютой. В действительности нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать [с ним]», — заявил Пауэлл. По его словам, это стало возможно благодаря демократическим институтам США, низкому уровню инфляции, открытым рынкам капитала и торговым отношениям с остальным миром.

«Я не вижу, чтобы что-то изменилось в ближайшее время [в этой ситуации]», — добавил Пауэлл.

В начале июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Сейчас их доля в фонде составляет 35%. По словам главы Минфина, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% — в евро, 30% — в китайских юанях, 20% — в золоте, по 5% — в фунтах стерлингов и японских йенах.

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума говорил, что Россия не собирается отказываться от доллара как резервной валюты или средства для расчетов. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что нужно отходить от использования международных платежных систем, контролируемых Западом, переходить к расчетам в национальной валюте и валютах, альтернативных доллару.

Ранее по теме: Россия откажется от доллара в структуре ФНБ
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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