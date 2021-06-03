Россия откажется от доллара в структуре ФНБ

«Мы (правительство — прим. ред.), как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% — вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС). Глава Минфина отметил, что переход к новой структуре ФНБ должно состояться в течение месяца.