Россия откажется от доллара в структуре ФНБ
Россия в течение ближайших месяцев откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. После перехода в евро будет около 40% ФНБ, в юанях 30%, в золоте 20%, в фунтах и иенах по 5%.
«Мы (правительство — прим. ред.), как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% — вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС). Глава Минфина отметил, что переход к новой структуре ФНБ должно состояться в течение месяца.
По его словам, переход к новой структуре ФНБ состоится в течение месяца. «Достаточно быстро, в течение месяца прийти к этой доле», — сказал Силуанов. Сейчас в структуре ФНБ доля доллара и евро составляет по 35%, юаня — 15%, фунтов стерлингов — 10%, иены — 5%, отметил он.