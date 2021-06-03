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Россия откажется от доллара в структуре ФНБ

Ведомости

Россия в течение ближайших месяцев откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. После перехода в евро будет около 40% ФНБ, в юанях 30%, в золоте 20%, в фунтах и иенах по 5%.

«Мы (правительство — прим. ред.), как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% — вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС). Глава Минфина отметил, что переход к новой структуре ФНБ должно состояться в течение месяца.

По его словам, переход к новой структуре ФНБ состоится в течение месяца. «Достаточно быстро, в течение месяца прийти к этой доле», — сказал Силуанов. Сейчас в структуре ФНБ доля доллара и евро составляет по 35%, юаня — 15%, фунтов стерлингов — 10%, иены — 5%, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных