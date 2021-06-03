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Греф назвал непростительную для сотрудников «Сбера» вещь

Ведомости

«Сбер» никогда не простит сотруднику поведение, из-за которого клиент отказался от сотрудничества с кредитной организацией, заявил президент — председатель правления банка Герман Греф в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

«Если он не соответствует нашим ценностям, очень важное слово — ценности, и он нахамил моему клиенту, если он заставил клиента покинуть меня, тогда мы никогда этого не простим. Этот человек будет уволен», — сказал он.

При этом Греф заявил о готовности простить сотруднику ошибку, которая привела к убыткам. Глава «Сбера» подчеркнул, что совершать ошибки — это нормально. «У меня в компании если человек совершил ошибку и нанёс ущерб моему бизнесу, то есть я потерял какие-то деньги, мы это ему простим. Мы научим. Это нормальная история», — резюмировал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных