Греф назвал непростительную для сотрудников «Сбера» вещь

При этом Греф заявил о готовности простить сотруднику ошибку, которая привела к убыткам. Глава «Сбера» подчеркнул, что совершать ошибки — это нормально. «У меня в компании если человек совершил ошибку и нанёс ущерб моему бизнесу, то есть я потерял какие-то деньги, мы это ему простим. Мы научим. Это нормальная история», — резюмировал он.