Греф назвал непростительную для сотрудников «Сбера» вещь
«Сбер» никогда не простит сотруднику поведение, из-за которого клиент отказался от сотрудничества с кредитной организацией, заявил президент — председатель правления банка Герман Греф в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).
«Если он не соответствует нашим ценностям, очень важное слово — ценности, и он нахамил моему клиенту, если он заставил клиента покинуть меня, тогда мы никогда этого не простим. Этот человек будет уволен», — сказал он.
При этом Греф заявил о готовности простить сотруднику ошибку, которая привела к убыткам. Глава «Сбера» подчеркнул, что совершать ошибки — это нормально. «У меня в компании если человек совершил ошибку и нанёс ущерб моему бизнесу, то есть я потерял какие-то деньги, мы это ему простим. Мы научим. Это нормальная история», — резюмировал он.