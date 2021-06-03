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Совладельцы «Самоката» подтвердили планы по выходу сервиса в США

Ведомости

Сервис по экспресс-доставке продуктов «Самокат», который входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group, в течение нескольких месяцев выйдет на рынок США, рассказал «Ведомостям» сооснователь и совладелец сервиса Вячеслав Бочаров в кулуарах ПМЭФ-2021. По его словам, на первом этапе сервис будет запущен в Нью-Йорке под брендом Bike, для работы в США будет создана отдельная структура.

Первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис подтвердил «Ведомостям» выход сервиса на рынок США. «Это действительно так. Мы эту инициативу всячески поддерживаем, как и “Самокат”. Это будет новая компания, которая будет для этого специально создана и те же фаундеры, что у “Самоката”. Мы с Mail.ru Group как акционеры всячески поддерживаем эту инициативу», — сказал Хасис.

Дальнейшие планы по экспансии Бочаров не раскрыл. По его словам, главным принципом работы останется доставка товаров за 15 минут. «Мы сейчас делаем первый шаг, запускаемся, посмотрим как будет задействована услуга в другой стране. Проверяем наши гипотезы», — отметил Бочаров.

Ранее о планах по выходу «Самоката» на рынок США со ссылкой на источники сообщило издание The Bell.

«Самокат» занимается доставкой продуктов, косметики и товаров для дома и работает в 15 городах. Количество заказов по итогам 2020 г. выросло в раз до 18 млн, сообщали в компании.

Бренд «Самокат» основали в 2018 г. бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 г. 75,6% компании выкупило совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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