Совладельцы «Самоката» подтвердили планы по выходу сервиса в США

Первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис подтвердил «Ведомостям» выход сервиса на рынок США. «Это действительно так. Мы эту инициативу всячески поддерживаем, как и “Самокат”. Это будет новая компания, которая будет для этого специально создана и те же фаундеры, что у “Самоката”. Мы с Mail.ru Group как акционеры всячески поддерживаем эту инициативу», — сказал Хасис.