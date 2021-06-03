Глава Минтранса заявил о проработке вопроса по созданию лоукостера
Министр транспорта России Виталий Савельев на ПМЭФ-2021 анонсировал создание еще одного лоукостера в стране.
«Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который также поможет улучшению мобильности населения и существенно удешевит перевозки», — сказал Савельев, указав на мировой тренд лоукостперевозок. По его словам, покрыть территорию 17,3 млн км без авиации невозможно.
Он напомнил, что лоукостер «Победа» пользуется популярностью среди населения России. В прошлом году авиакомпания перевезла более 9 млн пассажиров.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что S7 Group бизнесмена Владислава Филева может создать новую лоукост-авиакомпанию в России. В Минтрансе для проработки этой темы создана рабочая группа с участием сотрудников S7, «вопросом занимается гендиректор группы Антон Еремин».