Глава Минтранса заявил о проработке вопроса по созданию лоукостера

«Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который также поможет улучшению мобильности населения и существенно удешевит перевозки», — сказал Савельев, указав на мировой тренд лоукостперевозок. По его словам, покрыть территорию 17,3 млн км без авиации невозможно.