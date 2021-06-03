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Глава Минтранса заявил о проработке вопроса по созданию лоукостера

Ведомости

Министр транспорта России Виталий Савельев на ПМЭФ-2021 анонсировал создание еще одного лоукостера в стране.

«Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который также поможет улучшению мобильности населения и существенно удешевит перевозки», — сказал Савельев, указав на мировой тренд лоукостперевозок. По его словам, покрыть территорию 17,3 млн км без авиации невозможно.

Он напомнил, что лоукостер «Победа» пользуется популярностью среди населения России. В прошлом году авиакомпания перевезла более 9 млн пассажиров.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что S7 Group бизнесмена Владислава Филева может создать новую лоукост-авиакомпанию в России. В Минтрансе для проработки этой темы создана рабочая группа с участием сотрудников S7, «вопросом занимается гендиректор группы Антон Еремин».

Ранее по теме: Как в конце 90-х появился Петербургский экономический форум. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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