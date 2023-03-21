Ушаков допустил визит Путина в Китай в этом году
Президент России Владимир Путин может в этом году посетить Китай, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Об этом шла речь, я уже сказал и думаю, что возможность поездки в Пекин в этом году существует», – приводит его слова ТАСС.
21 марта Си Цзиньпин встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства РФ. Премьер поздравил китайского лидера с переизбранием на пост председателя КНР, а тот, в свою очередь, пригласил Путина и Мишустина посетить Китай в текущем году. Президента будут ждать в Китае для участия в третьем форуме «Один пояс – один путь», добавил он.
Позднее в Кремле прошли переговоры российской и китайской делегаций в узком составе. С российской стороны при переговорах в узком составе участвовали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и исполняющий обязанности замдиректора первого департамента Азии МИД Виталий Фадеев.
Спустя два часа после начала переговоров к российской делегации присоединились шесть вице-премьеров, в том числе Александр Новак и Денис Мантуров, а также помощник президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава «Росатома» Дмитрий Лихачев.
Си Цзиньпин прилетел в Россию 20 марта, в этот же день у него состоялась неформальная встреча с Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она продолжалась 4,5 часа. В ходе неформальной встречи лидеры обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. Си Цзиньпин пробудет с визитом в Москве до 22 марта.