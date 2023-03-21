Ушаков допустил визит Путина в Китай в этом году

Си Цзиньпин прилетел в Россию 20 марта, в этот же день у него состоялась неформальная встреча с Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она продолжалась 4,5 часа. В ходе неформальной встречи лидеры обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. Си Цзиньпин пробудет с визитом в Москве до 22 марта.