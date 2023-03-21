Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить Китай

Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить КитайА премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность, что товарооборот увеличится до $200 млрд
В ходе встречи председатель КНР заявил, что выбрал Россию для своего первого международного визита после переизбрания, руководствуясь исторической логикой. «Мы выбрали Россию как первую остановку зарубежного визита руководителя Китая. Это соответствует исторической логике. Потому что мы являемся друг другу крупнейшими соседними державами, мы также являемся всесторонними стратегическими партнерами», — сказал он, подчеркнув, что отношения двух стран выдержали испытание временем.
Китайский лидер сообщил, что рад посетить «дружественную Россию» и рад знакомству с Мишустиным, отметив, что из-за пандемии в последние годы визиты были невозможны. Мишустин подчеркнул заинтересованность России в дальнейшем укреплении «всеобъемлющего» партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем.
По словам премьера, двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки в «логике многополярности».
Мишустин также отметил успешное развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая. «Важно, что, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно», – сказал он. Мишустин выразил уверенность, что в 2023 г. Россия и КНР доведут товарооборот до $200 млрд. Премьер-министр напомнил, что в прошлом году товарооборот приблизился к $190 млрд.
Переговорам Си и Мишустина предшествовала 27-я регулярная встреча глав правительств двух стран в декабре 2022 г., в ходе которой Мишустин указал на готовность Москвы и Пекина вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку Россия и Китай заинтересованы в процветании друг друга.
Си Цзиньпин прилетел в Россию накануне, 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. По словам Пескова, она продолжалась 4,5 часа. В ходе неформальной встречи лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. Си Цзиньпин пробудет с визитом в Москве до 22 марта.
В Кремле ранее анонсировали, что на 21 марта намечен основной день государственного визита председателя КНР, в который состоятся переговоры в узком и расширенном формате, а также подписание документов и заявления для СМИ. Церемония официальной встречи начнется ориентировочно в 15:00 мск.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, первый раунд переговоров 21 марта будет представительным. В узком составе предполагается участие зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, министра иностранных дел Сергея Лаврова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра обороны Сергея Шойгу, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, руководителя «Роскосмоса» Юрия Борисова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, посла России в Китае Игоря Моргулова и самого Ушакова.
В расширенном составе также примут участие шесть вице-премьеров, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.