Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить Китай

Мишустин также отметил успешное развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая. «Важно, что, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно», – сказал он. Мишустин выразил уверенность, что в 2023 г. Россия и КНР доведут товарооборот до $200 млрд. Премьер-министр напомнил, что в прошлом году товарооборот приблизился к $190 млрд.