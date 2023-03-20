Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по ситуации на Украине и в мире

Президент России вспомнил, что первая встреча с Си Цзиньпином состоялась 10 лет назад, когда он был впервые избран лидером Китая. С тех пор торговый оборот между странами вырос более чем в два раза, отметил Путин. «Был, по-моему, $87 [млрд] с небольшим – сейчас уже под $200 [млрд], $185 млрд. У нас очень много совместных задач, целей», – подчеркнул российский лидер.