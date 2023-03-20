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Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по ситуации на Украине и в мире

В Кремле начались переговоры лидеров России и Китая
Анастасия Морозова
Сергей Карпухин / ТАСС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире, передает пресс-служба Кремля. 

В начале встречи Путин поприветствовал Си Цзиньпина в Москве, обратившись к нему как к «дорогому другу», и поздравил его с переизбранием на новый срок на должности председателя КНР. Это первая зарубежная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на третий срок. 

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В свою очередь Си Цзиньпин выразил надежду на то, что на президентских выборах, которые пройдут в России в 2024 г., жители страны поддержат Путина. «Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях», – сказал он.

Президент России вспомнил, что первая встреча с Си Цзиньпином состоялась 10 лет назад, когда он был впервые избран лидером Китая. С тех пор торговый оборот между странами вырос более чем в два раза, отметил Путин. «Был, по-моему, $87 [млрд] с небольшим – сейчас уже под $200 [млрд], $185 млрд. У нас очень много совместных задач, целей», – подчеркнул российский лидер. 

Путин также сообщил, что внимательно изучил план Китая с предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к переговорному процессу. По словам главы государства, китайское руководство «занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем», ко всем инициативам со китайской стороны Россия относится с уважением. 

«В целом наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности», – сказал Путин. 

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Си Цзиньпин прилетел в Россию сегодня, 20 марта, в районе 13:00 мск и остановился в одном из отелей китайской сети. Он пробудет с визитом в Москве до 22 марта. По приземлении Си Цзиньпин выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами, которые связаны «горами и реками». 

Сегодня в Кремле проходит неформальная встреча лидеров России и Китая. На 21 марта намечен основной день государственного визита председателя КНР, в который состоятся переговоры в узком и расширенном формате, а также подписание документов и заявления для СМИ. Церемония официальной встречи начнется ориентировочно в 15:00 мск.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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