Си Цзиньпин прибыл в Россию

Эта поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина после переизбрания председателем КНР на третий срок. Первым из мировых лидеров его поздравил Путин. Он подчеркнул, что решение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) свидетельствует о признании заслуг китайского лидера во главе государства, а также о «широкой поддержке проводимого курса на дальнейшее социально-экономическое развитие Китая и защиту национальных интересов на мировой арене». Путин также отметил вклад Си Цзиньпина в укрепление стратегического взаимодействия России и Китая и выразил надежду на расширение сотрудничества «в самых различных сферах».