Си Цзиньпин прибыл в Россию

Си Цзиньпин прибыл в РоссиюЭто первый его зарубежный визит после переизбрания председателем КНР
Самолет председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в Москве в аэропорту «Внуково». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что неформальная беседа между Путиным и Си состоится 20 марта ориентировочно в 16:30 мск, она будет проходить один на один и продолжится за неформальным обедом. «Главы государств будут поднимать наиболее актуальные вопросы на свое усмотрение», – отметил Песков.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что на следующий день, 21 марта, будет основной день государственного визита председателя КНР, в рамках которого состоится церемония официальной встречи, которая начнется в 15:00 мск, переговоры в узком и расширенном составе, подписание документов, а также заявления для СМИ.
Песков также отметил, что в ходе переговоров глав государств будут затронуты темы мирного плана Китая по Украине. По словам Пескова, Путин даст исчерпывающие разъяснения по ситуации на Украине.
Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта на прошлой неделе. Тогда пресс-служба Кремля сообщила, что в рамках переговоров будут затронуты вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего» партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Лидеры двух государств в рамках этой встречи также обсудят углубление российско-китайского сотрудничества на международной арене. Вместе с тем, как отметили в Кремле, состоится подписание ряда важных двусторонних документов.
Эта поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина после переизбрания председателем КНР на третий срок. Первым из мировых лидеров его поздравил Путин. Он подчеркнул, что решение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) свидетельствует о признании заслуг китайского лидера во главе государства, а также о «широкой поддержке проводимого курса на дальнейшее социально-экономическое развитие Китая и защиту национальных интересов на мировой арене». Путин также отметил вклад Си Цзиньпина в укрепление стратегического взаимодействия России и Китая и выразил надежду на расширение сотрудничества «в самых различных сферах».