Что изменится в политике Китая в третий срок Си Цзиньпина

Что изменится в политике Китая в третий срок Си ЦзиньпинаТеперь он полностью консолидировал власть в КНР в своих руках, отмечают эксперты
Си Цзиньпин стал первым председателем КНР в истории, который смог переизбраться на третий пятилетний срок. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) 10 марта единогласно проголосовали за его кандидатуру, он получил 2952 голоса. Ограничение, согласно которому председатель КНР мог занимать свой пост только два срока, в Китае отменили в 2018 г.
Также Си Цзиньпин избран главой Центрального военного совета (ЦВС) КНР, а осенью 2022 г. был переизбран главой Коммунистической партии в третий раз. Тогда же стал известен новый состав постоянного комитета политбюро КПК, состоящий из семи человек, которые, как ожидается, займут основные госдолжности в стране, писали «Ведомости» 6 марта.
Первым из мировых лидеров с переизбранием Си Цзиньпина поздравил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что решение ВСНП свидетельствует о признании заслуг китайского лидера во главе государства, а также о «широкой поддержке проводимого курса на дальнейшее социально-экономическое развитие Китая и защиту национальных интересов на мировой арене». Путин также отметил вклад Си Цзиньпина в укрепление стратегического взаимодействия России и Китая и выразил надежду на расширение сотрудничества «в самых различных сферах».
«Для России переизбрание Си Цзиньпина на третий срок — это элемент стабильности в политике с Китаем. Фактор, который будет способствовать развитию двусторонних отношений, с учетом личных взаимоотношений лидеров», – заявил «Ведомостям» руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Новое правительство, по всей видимости, будет сформировано из команды людей, с которыми лично уже работал Си Цзиньпин, – и это поспособствует более эффективному взаимодействию между основными властными структурами в КНР, а также развитию российско-китайских отношений, считает эксперт.
Единственное, что может отличать третий срок Си Цзиньпина во главе КНР от предыдущих, – полная консолидация власти в его руках, сказала «Ведомостям» профессор СПБГУ, эксперт клуба «Валдай» Яна Лексютина. «Если раньше были фигуры, которые могли выступать за альтернативную траекторию развития, то сейчас Си Цзиньпину будет удаваться достаточно легко реализовывать все его инициативы», – сказала она. По словам эксперта, это заметно, в частности, по составу постоянного комитета политбюро ЦК КПК – сейчас он полностью лоялен действующему лидеру.
«Уже в уставе партии записаны разные формулировки — например, социализм с китайской спецификой «в эпоху Си Цзиньпина». Целую эпоху назвали именем этого руководителя — это говорит само за себя», – подчеркивает Карнеев. Он предположил, что руководство КПК могло счесть важной такую формулировку с учетом сложности задач, решаемых управленческой командой, и тех вызовов, которые есть у Китая.
Самое главное, что можно прогнозировать, – преемственность как внутриполитического, так и внешнеполитического курса, ведь «на небосклоне Китая остается та же политическая фигура», отметила Лексютина. Политика КНР, по ее мнению, будет в большей степени определяться событиями на международной арене.
«В случае с США мы видим, что Китай если не полностью расстался с иллюзией нормализации отношений, то как минимум понимает, что конфликтность будет продолжаться. Все, что Китай сможет сделать, – притормозить развитие этой конфликтности. Их задача – замедлить этот процесс, чтобы аккумулировать достаточную мощь, создать резервные альтернативные сетки, которые помогут Китаю в случае введения санкций», – говорит эксперт.
Отношения США и Китая в ближайшие годы, вероятно, будут достаточно напряженными, согласен Карнеев, поскольку американцы критикуют Си Цзиньпина за нарушение схемы экс-главы КНР Дэна Сяопина, предполагавшей, что лидеры страны избираются только на два срока. Были ожидания, что в сравнении с эпохой экс-президента США Дональда Трампа при Джозефе Байдене начнется большее взаимное стремление к улучшению отношений, однако пока со стороны американцев продолжается довольно жесткий прессинг, отмечает эксперт. «И это вызывает отпор с китайской стороны. Пока серьезных оснований для оптимизма нет, хотя понятно, что стороны будут пытаться как-то стабилизировать отношения», – считает он.
Немного лучше для Китая складываются отношения с Европой – они тоже деградируют, но медленнее, говорит Лексютина. Многие европейские страны сейчас находятся под сильным влиянием Вашингтона, и оно усиливается на фоне украинского кризиса. «А так как Китай ассоциируется у европейцев с Россией, то его помещают на одну сторону с Россией на фоне спецоперации. Но в Европе еще осталась возможность договариваться, там готовы слышать, а в Америке – уже нет», – отмечает эксперт.
В конце февраля в Москву приезжал руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, он встретился с Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсуждали вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящую встречу российского лидера и Си Цзиньпина. По данным The Wall Street Journal, она может состояться в апреле или в начале мая. Предыдущая очная встреча двух лидеров прошла в сентябре 2022 г. в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.