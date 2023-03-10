Что изменится в политике Китая в третий срок Си Цзиньпина

Немного лучше для Китая складываются отношения с Европой – они тоже деградируют, но медленнее, говорит Лексютина. Многие европейские страны сейчас находятся под сильным влиянием Вашингтона, и оно усиливается на фоне украинского кризиса. «А так как Китай ассоциируется у европейцев с Россией, то его помещают на одну сторону с Россией на фоне спецоперации. Но в Европе еще осталась возможность договариваться, там готовы слышать, а в Америке – уже нет», – отмечает эксперт.