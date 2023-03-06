В Китае начали обсуждать новый состав и план работы правительства страны

«Вероятнее всего, речь может идти о структуре с двойным статусом – партийным и государственным, которая заменит собой Центральную политико-правовую комиссию КПК (курирует все силовые органы страны. – «Ведомости»). Но подобные слухи появлялись и перед предыдущими сессиями ВСНП, которые затем не подтверждались. Те, кто пишет о планах руководства КНР извне, как и в случае с Россией, почти никогда не угадывают. Мнения про то, что такие реформы – предвестник репрессий, можно считать пропагандой», – говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин.