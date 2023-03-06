В Китае начали обсуждать новый состав и план работы правительства страны

В Китае начали обсуждать новый состав и план работы правительства страныВласти КНР установили целевой показатель темпов роста ВВП на уровне 5% в 2023 году
В Китае началось главное внутриполитическое событие года – «две сессии». 5 марта начало работу Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), а за день до этого – Всекитайский комитет Народно-политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК; совещательный орган). Основное внимание приковано к сессии ВСНП, которое утвердит руководство исполнительной власти страны на пять лет.
Си и его свита
На практике депутаты утвердят кандидатуры, которые стали известны после ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) предыдущей осенью. 23 октября 2022 г. Си Цзиньпин представил семь членов нового Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, и их место в нем позволяет наблюдателям предсказать их будущие госдолжности.
Как ожидается, 69-летний председатель КНР и Центрального военного совета Си останется на этих постах на третий срок. Еще в 2018 г. было отменено конституционное ограничение на два срока на посту главы страны. Почти гарантированно пост № 2 в Китае – премьера Госсовета – займет 63-летний член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывший глава парткома Шанхая Ли Цян. Он заменит 67-летнего Ли Кэцяна, который был премьером со времени прихода Си к власти в 2013 г.
Весной 2022 г. Ли Цян был ответственным за введение в Шанхае строгих ограничений, действуя в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19. Тот локдаун в Шанхае нанес сильнейший урон китайской экономике: темп спада промышленного производства и розничных продаж оказался самым быстрым за последние два года.
Но при этом, как пишет Reuters со ссылкой на источники, уже в ноябре именно Ли Цян принял решение ускорить реализацию планов по открытию страны, чтобы уменьшить экономический ущерб и ослабить начавшиеся в стране протесты. Новым председателем ВСНП, вероятнее всего, станет бывший секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (антикоррупционный орган) Чжао Лэцзи, а председателем НПКСК – главный идеолог КПК Ван Хунин. Среди министров большое внимание СМИ приковано к фигуре нового главы оборонного ведомства, где одним из наиболее вероятных кандидатов называют генерала Ли Шанфу. Он подпал под американские санкции еще в 2018 г. из-за закупок Китаем в России истребителей Су-35 и ЗРК С-400.
За мир во всем мире
По словам президента России Владимира Путина, именно из-за «двух сессий» визит Си в Москву был отложен на более поздний срок. Как пишет The Wall Street Journal, сейчас речь идет об апреле или начале мая.
Китай намеревается проводить независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, при этом стремясь развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами. Вновь подчеркивалось, что Пекин будет способствовать развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать «процесс мирного воссоединения родины, при этом ведя решительную борьбу против «независимости Тайваня».
«Важно то, что оборонный бюджет растет, прирост за год составляет практически $2 млрд. Увеличивается и бюджет на внешнюю дипломатию – он вырос на 12,2%, что должно привести к ее активизации. Был выдвинут и важный тезис о поддержке бизнеса и благосостояния в Гонконге, где у власти теперь, согласно законодательству, могут быть только патриоты», – говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.
В ожидании больших реформ
Помимо кадровых назначений ВСНП может внести поправки в конституцию страны, другие законы и провести структурные реформы в правительстве. Например, одно из предложений – разрешить принимать законы в «чрезвычайном» порядке.
Си, выступая 28 февраля на втором пленуме ЦК КПК 20-го созыва, анонсировал, что проект плана реформирования партийных и государственных органов касается «решительного» пересмотра финансового и технологического секторов. Впрочем, никаких деталей не раскрывалось.
Курирующим экономические вопросы вице-премьером, скорее всего, станет давний соратник Си Хэ Лифэн (заменит влиятельного Лю Хэ, которого называли даже теневым премьером). Одновременно он может занять пост секретаря парткома Народного банка Китая (НБК), что в совокупности может привести к снижению авторитета НБК из-за усиления политического контроля. Председатель China CITIC Bank Corp. Ltd Чжу Хэсинь может стать новым главой НБК. Кроме того, как сообщала The Wall Street Journal 23 февраля, руководство Китая рассматривает вопрос о возрождении существовавшей с 1998 по 2003 г. Центральной финансовой рабочей комиссии, которая раньше контролировала от лица КПК деятельность НБК. По мнению Маслова, Пекин стремится к экономической стабилизации в современных нестабильных условиях.
Более того, тайваньская газета The China Times 24 февраля сообщала о возможном создании нового органа под названием Центральная комиссия по внутренним делам, под ответственность которого перейдут главные силовые органы – министерство общественной безопасности и министерство государственной безопасности. Ряд СМИ и блогеров поспешили сравнить эту реформу с ужесточением политического режима в КНР.
«Вероятнее всего, речь может идти о структуре с двойным статусом – партийным и государственным, которая заменит собой Центральную политико-правовую комиссию КПК (курирует все силовые органы страны. – «Ведомости»). Но подобные слухи появлялись и перед предыдущими сессиями ВСНП, которые затем не подтверждались. Те, кто пишет о планах руководства КНР извне, как и в случае с Россией, почти никогда не угадывают. Мнения про то, что такие реформы – предвестник репрессий, можно считать пропагандой», – говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Экономике определили темп
В первый день работы ВСНП уходящий премьер Ли Кэцян представил доклад о работе правительства, в котором подводились итоги пяти лет работы и ставились новые цели. Так, рост ВВП КНР за минувшие пять лет превысил среднемировой уровень – 5,2% против 2,3%. ВВП на душу населения за те же пять лет в Китае вырос более чем с $8800 до $12 700.
В докладе правительства КНР также была оглашена цель роста ВВП на 2023 г. – 5%, при этом оборонный бюджет увеличится более высокими темпами – на 7,2% по сравнению с 2022 г. (год назад он вырос в годовом исчислении на 7,1%). В 2022 г. ВВП Китая вырос лишь на 3%. В докладе отмечается, что к этому привели замедление глобальной экономики и негативные последствия кризиса на Украине, глобальный дисбаланс спроса и предложения продовольствия и энергоресурсов, высокий уровень инфляции и усиление протекционизма в мире.
Власти Поднебесной планируют создать 12 млн новых рабочих мест в городах и поселках городского типа и добиться того, чтобы рост потребительских цен не превышал 3%.
Таргет роста ВВП китайским правительством на уровне 5% в 2023 г. был вполне предсказуем, считает руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Несмотря на некоторое замедление в прошлом году, китайская экономика сохраняла потенциал роста и после снятия антиковидных ограничений такой целевой показатель представляется вполне достижимым, оценивает он. Их главная задача на данный момент – обеспечить восстановительный рост экономики, поэтому об экономических и финансовых ограничениях и ужесточениях с китайской стороны пока что говорить не приходится, добавляет эксперт.
С точки зрения денежно-кредитной политики НБК неоднократно заявлял о приверженности поддержке экономики и поэтому даже при смене руководителя он вряд ли перейдет к повышению ставок или другим мерам по ограничению кредитования – в условиях необходимости наращивания внутреннего потребления это будет неоправданным, считает аналитик «БКС мир инвестиций» Игорь Герасимов. Назначение нового премьера не исключает риска ужесточения регуляторной среды для бизнеса и внешней торговли, но этот риск и так периодически реализовывался в последние несколько лет, добавляет эксперт. В плане внешней торговли КНР при этом сейчас старается сохранять баланс и поддерживать отношения с ключевыми торговыми партнерами на должном уровне, что демонстрировали последние поездки заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, направленные на снятие напряженности в торговых отношениях с Европой, заключает он.