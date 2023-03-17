Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Москву

Ван Вэньбинь также не дал четкого ответа по поводу возможных переговоров Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о намерениях председателя КНР провести онлайн-встречу с Зеленским, предположительно, после возможного визита первого в Москву. Отмечалось, что это будет первый разговор двух руководителей с начала спецоперации. Отвечая на такойй вопрос 14 марта на брифинге китайский дипломат заявил, что «позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами».