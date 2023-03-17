Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Москву

Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в МосквуПредседатель КНР посетит Россию 20-22 марта по приглашению Путина
20-22 марта председатель КНР Си Цзиньпин c государственным визитом посетит Москву, сообщила пресс-служба Кремля.
«20–22 марта 2023 г. по приглашению Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В рамках переговоров будут затронуты вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего» партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Лидеры двух государств в рамках этой встречи также обсудят углубление российско-китайского сотрудничества на международной арене. Вместе с тем, как отметили в Кремле, состоится подписание ряда важных двусторонних документов.
Визит Си Цзиньпина в Россию также подтвердил МИД КНР.
О возможном визите председателя КНР в Москву 13 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. В Кремле тогда отказались от комментариев, отметив, что обычно об официальных зарубежных визитах объявляют «синхронно» по взаимной договоренности сторон. 14 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что сейчас у них нет информации, касаемой возможного визита Си Цзиньпина в Москву.
Ван Вэньбинь также не дал четкого ответа по поводу возможных переговоров Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о намерениях председателя КНР провести онлайн-встречу с Зеленским, предположительно, после возможного визита первого в Москву. Отмечалось, что это будет первый разговор двух руководителей с начала спецоперации. Отвечая на такойй вопрос 14 марта на брифинге китайский дипломат заявил, что «позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами».
30 декабря 2022 г. Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский президент пригласил председателя КНР в Москву с визитом весной 2023 г.
«Это [госвизит Си в Россию] продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам», – отмечал Путин.
В конце февраля Москву посетил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, он встретился с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания Си, назвав его своим другом.
10 марта депутаты всекитайского собрания народных представителей единогласно проголосовали за Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Он стал первым руководителем в истории Китая, которого переизбрали на третий срок. Путин первым из мировых лидеров поздравил его с переизбранием.