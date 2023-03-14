МИД Китая пока не подтвердил визит Си Цзиньпина в Россию
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не подтвердил данные СМИ по поводу возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на следующей неделе, передают «РИА Новости».
«Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие на всех уровнях. Касательно затронутого вами вопроса, в настоящее время у нас нет информации, которую мы могли бы обнародовать», – прокомментировал он.
Также дипломат не дал четкого ответа по поводу возможных переговоров Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Отвечая на соответствующий вопрос Ван Вэньбинь отметил, что «позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами».
Накануне, 13 марта, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Си Цзиньпин планирует уже на следующей неделе прибыть в Москву с рабочим визитом, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Тогда уточнялось, что МИД КНР не дал оперативного комментария агентству. 13 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не может ничего сказать на этот счет. Он отметил, что обычно объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется «синхронно» по договоренности сторон.
Также днем ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о намерениях председателя КНР провести онлайн-встречу Зеленским, предположительно, после возможного визита первого в Москву. Отмечалось, что это будет первый разговор двух руководителей с начала спецоперации.
30 декабря 2022 г. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский президент пригласил председателя КНР в Москву с визитом весной 2023 г.
В конце февраля Москву посетил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, он встретился с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания Си, назвав его своим другом.
10 марта депутаты всекитайского собрания народных представителей единогласно проголосовали за Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Он стал первым руководителем в истории Китая, которого переизбрали на третий срок. Путин первым из мировых лидеров поздравил его с переизбранием.