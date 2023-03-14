МИД Китая пока не подтвердил визит Си Цзиньпина в Россию

Накануне, 13 марта, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Си Цзиньпин планирует уже на следующей неделе прибыть в Москву с рабочим визитом, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Тогда уточнялось, что МИД КНР не дал оперативного комментария агентству. 13 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не может ничего сказать на этот счет. Он отметил, что обычно объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется «синхронно» по договоренности сторон.