Reuters: Си Цзиньпин может уже на следующей неделе встретиться с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует уже на следующей неделе прибыть в Москву с рабочим визитом, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters со ссылкой на источники.
МИД КНР не дал оперативного комментария агентству, в Кремле от комментариев отказались.
30 декабря 2022 г. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский президент пригласил председателя КНР в Москву с визитом весной 2023 г.
В конце февраля Москву посетил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, он встретился с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания Си, назвав его своим другом.
10 марта депутаты всекитайского собрания народных представителей единогласно проголосовали за Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Он стал первым руководителем в истории Китая, которого переизбрали на третий срок. Путин первым из мировых лидеров поздравил его с переизбранием.