Reuters: Си Цзиньпин может уже на следующей неделе встретиться с Путиным

В конце февраля Москву посетил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, он встретился с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания Си, назвав его своим другом.