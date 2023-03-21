Путин и Си Цзиньпин подписали заявления об экономическом сотрудничестве и партнерстве

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в рамках встречи планируется подписать более 10 документов. По его словам, «непосредственно» лидеры двух стран должны были подписать два главных документа, которыми и стали заявления о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 г., а также об углублении отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.