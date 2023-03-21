Путин и Си Цзиньпин подписали заявления об экономическом сотрудничестве и партнерстве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали два совместных заявления – о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства. Об этом сообщили «РИА Новости».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в рамках встречи планируется подписать более 10 документов. По его словам, «непосредственно» лидеры двух стран должны были подписать два главных документа, которыми и стали заявления о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 г., а также об углублении отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
В Кремле до этого завершились переговоры между российским президентом и председателем КНР, которые Путин назвал успешными и конструктивными. По его мнению, сотрудничество в экономике остается приоритетом в двусторонних отношениях. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что встреча с российским президентом была продуктивной.
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. После приземления в России он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений».