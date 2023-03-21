Путин: Россия будет вынуждена ответить на поставки Украине снарядов с обедненным ураном
Решение Великобритании поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном означают готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Москва же будет вынуждена ответить на подобные поставки, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова «Интерфакс».
О том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, ранее сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
Как отмечали «РИА Новости», снаряды с обедненным ураном входят в боекомплекты американских танков Abrams, их также могут использовать немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. При этом эксперты подчеркивают, что остающаяся после использования снарядов урановая пыль крайне токсична и не подвержена дезактивации.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.