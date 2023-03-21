Газета
Политика

Путин: Россия будет вынуждена ответить на поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Ведомости

Решение Великобритании поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном означают готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Москва же будет вынуждена ответить на подобные поставки, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова «Интерфакс».

О том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, ранее сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

Как отмечали «РИА Новости», снаряды с обедненным ураном входят в боекомплекты американских танков Abrams, их также могут использовать немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. При этом эксперты подчеркивают, что остающаяся после использования снарядов урановая пыль крайне токсична и не подвержена дезактивации.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.

Ранее по теме: Лавров прокомментировал планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных