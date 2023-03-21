Путин: Россия будет вынуждена ответить на поставки Украине снарядов с обедненным ураном

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова «Интерфакс».