Великобритания поставит Украине танковые снаряды с обедненным ураном
Великобритания будет поставлять Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Об этом говорится в ответе замминистра обороны королевства Аннабель Голди на запрос парламентария, обратили внимание «РИА Новости».
6 марта член Палаты лордов Реймонд Джоллифф запросил через сайт британского парламента у правительства информацию о том, содержат ли какие-либо боеприпасы, поставляемые на Украину, обедненный уран.
«Наряду с предоставлением Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран», – говорится в ее ответе.
Данные снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники, добавила Голди.
Как отмечает агентство, снаряды с обедненным ураном входят в боекомплекты американских танков Abrams, их также могут использовать немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. При этом эксперты подчеркивают, что остающаяся после использования снарядов урановая пыль крайне токсична и не подвержена дезактивации.
30 января в Великобритании началась подготовка украинских войск. Тогда первый заместитель министра обороны королевства Алекс Чак сообщил о планах поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта 2023 г. 8 февраля агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщило, что в офисе премьер-министра объявили о планах расширения помощи вооруженным силам Украины, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.