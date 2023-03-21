Великобритания поставит Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Как отмечает агентство, снаряды с обедненным ураном входят в боекомплекты американских танков Abrams, их также могут использовать немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. При этом эксперты подчеркивают, что остающаяся после использования снарядов урановая пыль крайне токсична и не подвержена дезактивации.