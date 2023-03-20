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Евросоюз выделит 2 млрд евро на поставку Киеву 1 млн снарядов

Ведомости

Государства - члены Евросоюза согласовали план общей стоимостью 2 млрд евро, по которому вооруженные силы Украины получат в течение следующих 12 месяцев 1 млн артиллерийских снарядов. Об этом сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter.

«Следуя моему предложению, государства-члены согласились поставить 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев», – написал он.

В соответствии с планом ЕС выделит 1 млрд евро на немедленные поставки снарядов, еще столько же – на их совместные закупки. Кроме того, будет создана комиссия по наращиванию производственных мощностей. Это решение Боррель назвал «историческим».

Как отмечала в начале марта газета Financial Times, эти средства будут выделены из Европейского фонда мира.

Боррель также сообщил, что 17 стран-участниц ЕС и Норвегия присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по совместным закупкам снарядов натовского калибра 155 мм для Украины.

Военная операция на Украине идет с 24 февраля 2022 г. После ее начала страны ЕС, США, Великобритания и др. ввели новые санкции в отношении промышленности и экономики России. В частности, они начали оказывать военную помощь вооруженным силам Украины. Власти РФ не раз критиковали поставки оружия Киеву. Также они отмечали, что западные страны таким образом становятся стороной конфликта.

18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте будет «чрезвычайно опасной» для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных