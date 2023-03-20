Евросоюз выделит 2 млрд евро на поставку Киеву 1 млн снарядов
Государства - члены Евросоюза согласовали план общей стоимостью 2 млрд евро, по которому вооруженные силы Украины получат в течение следующих 12 месяцев 1 млн артиллерийских снарядов. Об этом сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter.
«Следуя моему предложению, государства-члены согласились поставить 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев», – написал он.
В соответствии с планом ЕС выделит 1 млрд евро на немедленные поставки снарядов, еще столько же – на их совместные закупки. Кроме того, будет создана комиссия по наращиванию производственных мощностей. Это решение Боррель назвал «историческим».
Как отмечала в начале марта газета Financial Times, эти средства будут выделены из Европейского фонда мира.
Боррель также сообщил, что 17 стран-участниц ЕС и Норвегия присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по совместным закупкам снарядов натовского калибра 155 мм для Украины.
Военная операция на Украине идет с 24 февраля 2022 г. После ее начала страны ЕС, США, Великобритания и др. ввели новые санкции в отношении промышленности и экономики России. В частности, они начали оказывать военную помощь вооруженным силам Украины. Власти РФ не раз критиковали поставки оружия Киеву. Также они отмечали, что западные страны таким образом становятся стороной конфликта.
18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте будет «чрезвычайно опасной» для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.