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Политика

Лавров прокомментировал планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

Ведомости

Великобритания уже потеряла ориентиры в том, как ее действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Таким образом политик прокомментировал планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном.

«Я ни чему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире», – сказал Лавров.

По словам министра, такими действиями Великобритания продемонстрирует готовность идти «не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 г. в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяли, включая военные преступления, преступления против человечности».

Лавров отметил, что поставки Киеву снарядов с обедненным ураном плохо кончатся для самого Лондона.

Ранее по теме: Великобритания поставит Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Ранее стало известно, что Великобритания будет поставлять Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Об этом говорилось в ответе замминистра обороны королевства Аннабель Голди на запрос парламентария. 6 марта член Палаты лордов Реймонд Джоллифф запросил через сайт британского парламента у правительства информацию о том, содержат ли какие-либо боеприпасы, поставляемые на Украину, обедненный уран.

Данные снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники, отмечала Голди.

Как отмечали «РИА Новости», снаряды с обедненным ураном входят в боекомплекты американских танков Abrams, их также могут использовать немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. При этом эксперты подчеркивают, что остающаяся после использования снарядов урановая пыль крайне токсична и не подвержена дезактивации.

30 января в Великобритании началась подготовка украинских войск. Тогда первый заместитель министра обороны королевства Алекс Чак сообщил о планах поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта 2023 г. 8 февраля агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщило, что в офисе премьер-министра объявили о планах расширения помощи вооруженным силам Украины, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных