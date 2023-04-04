Шойгу: Россия передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер-М»

В размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного, указал российский президент, отметив, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Путин также подчеркнул, что само ядерное оружие Москва не передает.