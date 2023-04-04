Шойгу: Россия передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер-М»
Россия передала вооруженным силам Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Об этом сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
«Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении», – сказал он.
С 3 апреля на одном из российских полигонов началось обучение белорусских расчетов порядку его применения, добавил Шойгу.
Кроме того, часть самолетов штурмовой авиации ВВС Белоруссии получили возможность применять средства поражения в ядерном оснащении для ударов по объектам противника, отметил министр.
Шойгу подчеркнул, что меры по усилению безопасности Союзного государства принимаются в связи с повышением НАТО боевой готовности Объединенных вооруженных сил, а также активизации разведывательной деятельности вблизи границ России и Белоруссии.
25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие. По его словам, строительство такого хранилища завершится 1 июля.
В размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного, указал российский президент, отметив, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Путин также подчеркнул, что само ядерное оружие Москва не передает.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила размещение ядерного оружия на территории Белоруссии шагами в рамках усиления безопасности Союзного государства. В США отметили, что не видят в этом решении признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.