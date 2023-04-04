Газета
Политика

Шойгу: Россия передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер-М»

Ведомости

Россия передала вооруженным силам Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Об этом сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении», – сказал он.

С 3 апреля на одном из российских полигонов началось обучение белорусских расчетов порядку его применения, добавил Шойгу.

Кроме того, часть самолетов штурмовой авиации ВВС Белоруссии получили возможность применять средства поражения в ядерном оснащении для ударов по объектам противника, отметил министр.

Шойгу подчеркнул, что меры по усилению безопасности Союзного государства принимаются в связи с повышением НАТО боевой готовности Объединенных вооруженных сил, а также активизации разведывательной деятельности вблизи границ России и Белоруссии.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие. По его словам, строительство такого хранилища завершится 1 июля.

В размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного, указал российский президент, отметив, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Путин также подчеркнул, что само ядерное оружие Москва не передает. 

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила размещение ядерного оружия на территории Белоруссии шагами в рамках усиления безопасности Союзного государства. В США отметили, что не видят в этом решении признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных