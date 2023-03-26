В США отреагировали на планы РФ разместить в Белоруссии ядерное оружие
Вашингтон не видит признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя администрации США. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Белоруссии летом завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия.
США осторожно отреагировали на заявление Путина, пишет Reuters.
«Мы не видим ни причин для корректировки наших стратегических ядерных сил, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО», — сказал чиновник.
25 марта Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие. По его словам, строительство такого хранилища завершится 1 июля.
В размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного, указал российский президент, отметив, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Россия уже передала республике комплекс «Искандер», который может быть носителем такого вооружения. Путин также подчеркнул, что само ядерное оружие Москва не передает.
В 2021 г. Лукашенко пригрозил предложить России разместить ядерное оружие на территории республики в случае, если американские ядерные боеголовки появятся в Польше. После этого министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил, что Минск готов это сделать в случае возникновения угрозы со стороны НАТО.