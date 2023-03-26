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В США отреагировали на планы РФ разместить в Белоруссии ядерное оружие

Ведомости

Вашингтон не видит признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя администрации США. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Белоруссии летом завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

США осторожно отреагировали на заявление Путина, пишет Reuters.

«Мы не видим ни причин для корректировки наших стратегических ядерных сил, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО», — сказал чиновник.

Ранее по теме: Белоруссия стала союзником России по применению ядерного оружия

25 марта Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие. По его словам, строительство такого хранилища завершится 1 июля.

В размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного, указал российский президент, отметив, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Россия уже передала республике комплекс «Искандер», который может быть носителем такого вооружения. Путин также подчеркнул, что само ядерное оружие Москва не передает. 

В 2021 г. Лукашенко пригрозил предложить России разместить ядерное оружие на территории республики в случае, если американские ядерные боеголовки появятся в Польше. После этого министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил, что Минск готов это сделать в случае возникновения угрозы со стороны НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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