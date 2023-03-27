Россия готовится к размещению ядерного оружия в Белоруссии

МИД Украины в своем заявлении, опубликованном 26 марта, потребовал созвать заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить планы размещения ядерных арсеналов в Белоруссии. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов будет ввести новые санкции в случае размещения Россией ТЯО в Белоруссии. МИД Польши осудил планы России по размещению ядерного оружия в Белоруссии, назвав это «усилением угрозы миру в Европе и во всем мире», пишет агентство PAP, а МИД Германии назвал заявление Путина «продолжающейся попыткой ядерного запугивания». Официально США и их союзники не раскрывают численности ядерных вооружений, размещенных на базах в Европе. По данным разных источников, в том числе Федерации американских ученых (FAS) и вашингтонского НКО «Центр контроля за вооружениями и нераспространения», в пяти странах Европы – Турции, Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах – на 2021 г. было размещено около 100 ядерных боеголовок США (водородные бомбы типа B61). В октябре 2022 г. издание Politico сообщило об ускорении ядерного перевооружения в Европе из-за конфликта на Украине – прибытие модернизированной авиабомбы B61-12 ожидалось уже в декабре 2022 г. В пентагоне эту информацию не подтверждали. Ожидать нового этапа эскалации из-за договоренности России и Белоруссии не следует, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. В военном отношении решение не несет большого смысла, а имеет, скорее, символическое значение – Россия, как и США, может размещать ядерное оружие на территории третьих стран, говорит эксперт. При этом Москва ранее много раз критиковала такой подход и потому следует либо ждать объяснений, почему это другое развитие событий, либо корректировки позиции России по размещению ядерного оружия на территории третьих стран в целом, отмечает Стефанович. Впрочем, не исключен вариант, при котором после завершения подготовки фактического перемещения ядерных боезарядов за пределы территории России так и не произойдет, допускает аналитик. В теории ядерное оружие США может в качестве ответа появиться и восточнее Германии, хотя пока эксперт не видит желания Вашингтона делать подобные резкие шаги. Для оснащения заявленного количества белорусских носителей достаточно на порядок меньшего количества ядерных боеприпасов, чем складировано у США в Европе, а штурмовик Су-25 имеет меньший радиус действия, чем натовские носители, говорит источник, близкий к Минобороны. Это свидетельствует о том, что действия России и Белоруссии носят просчитанный и минимальный характер, вызванный наращиванием сил НАТО в Восточной Европе, говорит он. Размещение ядерного оружия России в Белоруссии – в первую очередь политический жест, показывающий, что Россия считает для себя возможным то, что позволяют себе США, говорит глава проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. Кроме этого, вероятно, лидеры России и Белоруссии таким образом демонстрируют готовность к тесному военному взаимодействию двух стран, допускает он. Эксперт не считает, что этот шаг приведет к заметной эскалации напряженности, хотя положительным развитием его назвать сложно. Нужно учитывать, что пока размещение остается только теоретической возможностью и в любом случае ядерное оружие будет оставаться под полным контролем России, отмечает Подвиг. Кроме этого, российская практика развертывания нестратегических вооружений допускает возможность того, что ядерное оружие будет постоянно базироваться на территории России. В этом случае хранилище, которое сооружается в Белоруссии, может быть использовано только для временного хранения при приведении войск в повышенную боевую готовность, поясняет эксперт. Вариант с постоянным развертыванием при этом тоже возможен, но сооружение хранилища, отвечающего всем требованиям безопасности, может занять довольно продолжительное время, говорит Подвиг. При этом эксперт не ожидает ответных шагов со стороны НАТО и США на решение Москвы и Минска.