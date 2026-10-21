Итоги торгов на Мосбирже 21 октября

Рубль в ближайшее время могут поддержать снижение геополитической напряженности и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым выплатам, рассуждает Смирнов. Объем налога на дополнительный доход, который уплачивается в октябре, он оценивает в 400 млрд руб., а общую сумму налоговых платежей на следующей неделе – примерно в 1,5 трлн руб. По его словам, дополнительную поддержку рублю окажут стабильно высокие цены на нефть и ожидания паузы в снижении ключевой ставки. В то же время на курс давят увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, рост импорта и укрепление доллара относительно других мировых валют, отмечает эксперт.