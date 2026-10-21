Итоги торгов на Мосбирже 21 октября

Итоги торгов на Мосбирже 21 октябряИндекс достиг четырехмесячного максимума, после чего начал снижаться
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 21 октября, снизился на 0,93% до 2446,87 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,18% и составил 940,32 пункта.
Курс юаня на Московской бирже снизился на -12 коп. до 12,22 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 81,97 руб. (-91 коп.). Официальный курс евро составил 91,93 руб. (-1,11 руб.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,11% до $108,84/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,01% до $97,81/барр.
Индекс Мосбиржи 21 октября достиг четырехмесячного максимума в 2480 пунктов, после чего начал снижаться, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Ближе к 2500 пунктам на рынке усиливается сопротивление, и у части инвесторов появилось желание зафиксировать прибыль, поясняет он. Кроме того, рынок позитивно воспринял активизацию переговоров по линии Москва – Вашингтон, тем не менее перспективы мирного урегулирования на Украине более ясными не стали, что сдерживает оптимизм инвесторов, отмечает эксперт.
Цены на нефть 21 октября усилили волатильность на фоне противоречивого новостного потока с Ближнего Востока, но удерживаются недалеко от $110, продолжает Смирнов. В то же время рубль еще больше укрепился, что охлаждало интерес к акциям экспортеров, доминирующих в составе индекса Мосбиржи, рассуждает он.
Настроения инвесторов также поддержало падение инфляционных ожиданий россиян в октябре до 13,2% с сентябрьских 14,2%, говорит эксперт. При этом он отметил, что это все еще высокий уровень, который среди прочего может удерживать Банк России от снижения ключевой ставки на заседании 23 октября.
В четверг, 22 октября, инвесторы могут отыгрывать индекс цен производителей за сентябрь и недельный отчет по инфляции, который позже опубликует Росстат, полагает Смирнов. Также в этот день ММК, «Диасофт» и НКХП представят операционные результаты за III квартал 2026 г., а «Акрон» проведет внеочередное собрание акционеров по дивидендам из части нераспределенной прибыли за 2021 г. В США 22 октября будет обнародован недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.
В ближайшей перспективе индекс Мосбиржи может продолжить движение в направлении 2500 пунктов, считает Смирнов. Вместе с тем для закрепления выше потребуется сохранение оптимизма на рынке, считает он. 22 октября показатель может составить 2380–2400 пунктов, прогнозирует эксперт.
Рубль в ближайшее время могут поддержать снижение геополитической напряженности и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым выплатам, рассуждает Смирнов. Объем налога на дополнительный доход, который уплачивается в октябре, он оценивает в 400 млрд руб., а общую сумму налоговых платежей на следующей неделе – примерно в 1,5 трлн руб. По его словам, дополнительную поддержку рублю окажут стабильно высокие цены на нефть и ожидания паузы в снижении ключевой ставки. В то же время на курс давят увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, рост импорта и укрепление доллара относительно других мировых валют, отмечает эксперт.
В краткосрочной перспективе доллар может стоить около 81 руб., юань – 12,1 руб., прогнозирует Смирнов. По его словам, верхние границы прогнозного диапазона составляют 83 руб./$ и 12,4 руб./юань.