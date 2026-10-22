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Дисциплина без ярлыков

Оценка за поведение должна стать воспитательной мерой, а не карательной
Анастасия Майер , заместитель редактора отдела «Общество»

Ученикам теперь будут выставлять одну из трех оценок – за «образцовое», «допустимое» или «недопустимое» поведение. Учитываться будут соблюдение дисциплины, общение со сверстниками и взрослыми, личностные качества ребенка, а также отсутствие антиобщественных и противоправных действий.

Минпросвещения утвердило порядок оценки поведения школьников со 2-го по 8-й классы в рамках апробации в 2026/27 учебном году. В каждом регионе в эксперименте участвует не менее 10 школ.

Возвращение оценки за поведение связано с необходимостью укрепления дисциплины в школах. Отдельные ученики срывают уроки, мешают одноклассникам и вступают в конфликты с педагогами, а существующих мер воздействия не всегда достаточно. При этом инициатива получила поддержку: по итогам апробации в 2025/26 учебном году положительно к введению оценок отнеслись 73% педагогов, 87% родителей и более 78% школьников. Новая система должна помочь учителям фиксировать нарушения и выстраивать работу с детьми и их родителями.

Но насколько объективным будет такое оценивание? В отличие от знаний по математике или русскому языку поведение сложнее измерить по единой шкале: одни и те же действия ребенка педагоги могут интерпретировать по-разному. Особенно это касается таких критериев, как личностные качества или нормы общения. Возникает риск, что оценка будет отражать не столько нарушения дисциплины, сколько отношения между учеником и учителем.

Отдельный вопрос – последствия получения оценки «недопустимое поведение», после которой классный руководитель должен будет в течение трех дней провести беседу с родителями. Помимо этого в такой ситуации предусмотрены привлечение психолого-педагогического консилиума и разработка индивидуального плана профилактической работы. Эти меры могут помочь, если их цель – поддержка ребенка, а не наказание.

Важно, чтобы оценка «недопустимое поведение» не влияла на дальнейшее отношение педагогов к ученику. В противном случае даже после исправления поведения ребенок может продолжать восприниматься как нарушитель дисциплины. Это может усугубить его отношения с учителями и снизить мотивацию соблюдать школьные правила.

Главным критерием эффективности новой системы должно стать не количество выставленных оценок, а изменение поведения школьников. Важно, чтобы она помогала решать проблемы, а не создавала новые конфликты.-

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