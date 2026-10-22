Дисциплина без ярлыков

Но насколько объективным будет такое оценивание? В отличие от знаний по математике или русскому языку поведение сложнее измерить по единой шкале: одни и те же действия ребенка педагоги могут интерпретировать по-разному. Особенно это касается таких критериев, как личностные качества или нормы общения. Возникает риск, что оценка будет отражать не столько нарушения дисциплины, сколько отношения между учеником и учителем.