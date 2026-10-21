Патрушев призвал виноделов развивать безалкогольное вино

«Это не просто модный тренд, а реальный инструмент адаптации к меняющемуся спросу», – отметил он. По словам Патрушева, все больше людей выбирают напитки с пониженным содержанием алкоголя или вовсе без него. Поэтому сегмент безалкогольного вина, несмотря на необычность этой темы для винодельческого форума, обладает серьезным потенциалом, считает вице-премьер.