Патрушев призвал виноделов развивать безалкогольное вино

Патрушев призвал виноделов развивать безалкогольное виноНа форуме в Геленджике обсудили господдержку, онлайн-торговлю вином и проблемы малых виноделен
Российским винодельням необходимо расширять ассортимент с учетом меняющихся потребительских предпочтений. В частности, отрасли стоит развивать слабоалкогольное и безалкогольное вино. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на V Российском винодельческом форуме, который проходит в Геленджике, в винном городе «Белый мыс».
«Это не просто модный тренд, а реальный инструмент адаптации к меняющемуся спросу», – отметил он. По словам Патрушева, все больше людей выбирают напитки с пониженным содержанием алкоголя или вовсе без него. Поэтому сегмент безалкогольного вина, несмотря на необычность этой темы для винодельческого форума, обладает серьезным потенциалом, считает вице-премьер.
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