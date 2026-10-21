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Главная / Бизнес /

Патрушев призвал виноделов развивать безалкогольное вино

На форуме в Геленджике обсудили господдержку, онлайн-торговлю вином и проблемы малых виноделен
Виктор Гвоздев
Игорь Онучин / ТАСС
Игорь Онучин / ТАСС

Российским винодельням необходимо расширять ассортимент с учетом меняющихся потребительских предпочтений. В частности, отрасли стоит развивать слабоалкогольное и безалкогольное вино. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на V Российском винодельческом форуме, который проходит в Геленджике, в винном городе «Белый мыс».

«Это не просто модный тренд, а реальный инструмент адаптации к меняющемуся спросу», – отметил он. По словам Патрушева, все больше людей выбирают напитки с пониженным содержанием алкоголя или вовсе без него. Поэтому сегмент безалкогольного вина, несмотря на необычность этой темы для винодельческого форума, обладает серьезным потенциалом, считает вице-премьер.

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