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Главная / Политика /

Трамп: урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо

Сергей Пахомов
The White House
The White House

Россия и Украина сейчас приблизились к урегулированию конфликта сильнее, чем когда-либо. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме.

«Я думаю, мы приближаемся [к урегулированию конфликта]. Возможно, ближе, чем когда-либо», – подчеркнул американский лидер (цитата по «РИА Новости»). По словам Трампа, в последние дни он обсуждал пути разрешения конфликта с президентом России Владимиром Путиным.

21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков высказал похожее с Трампом мнение относительно конфликта на Украине. Он заявил, что кризис близится к завершению .

В этот же день российский лидер провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как отметил Ушаков, основной темой переговоров было урегулирование украинского кризиса. В ходе мероприятия Путин заявил, что Россия готова к трехсторонней встрече по этому вопросу. Кроме того, президент отметил, что высоко ценит усилия США по урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Уиткоффа предметными. По его словам, все предложения, привезенные Уиткоффом, будут изучены и оценены российским лидером.

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