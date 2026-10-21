Трамп: урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо

В этот же день российский лидер провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как отметил Ушаков, основной темой переговоров было урегулирование украинского кризиса. В ходе мероприятия Путин заявил, что Россия готова к трехсторонней встрече по этому вопросу. Кроме того, президент отметил, что высоко ценит усилия США по урегулированию конфликта.