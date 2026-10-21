Трамп: урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо
Россия и Украина сейчас приблизились к урегулированию конфликта сильнее, чем когда-либо. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме.
«Я думаю, мы приближаемся [к урегулированию конфликта]. Возможно, ближе, чем когда-либо», – подчеркнул американский лидер (цитата по «РИА Новости»). По словам Трампа, в последние дни он обсуждал пути разрешения конфликта с президентом России Владимиром Путиным.
21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков высказал похожее с Трампом мнение относительно конфликта на Украине. Он заявил, что кризис близится к завершению .
В этот же день российский лидер провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как отметил Ушаков, основной темой переговоров было урегулирование украинского кризиса. В ходе мероприятия Путин заявил, что Россия готова к трехсторонней встрече по этому вопросу. Кроме того, президент отметил, что высоко ценит усилия США по урегулированию конфликта.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Уиткоффа предметными. По его словам, все предложения, привезенные Уиткоффом, будут изучены и оценены российским лидером.