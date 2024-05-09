Путин: Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе ядерных учений
Белоруссия будет участвовать во втором этапе ядерных учений России по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«В этот раз они (учения. – “Ведомости”) проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано», – сказал Путин.
Российский лидер пояснил, что Москва предложила Минску принять участие в одном из этапов учений, поскольку в Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие. По словам Путина, президент республики Александр Лукашенко и сам просил об этом. Президент РФ добавил, что такие учения проводятся регулярно.
Лукашенко рассказал, что решение о синхронизации учений было принято 8 мая. Он напомнил, что первый этап страны провели по отдельности. Второй и третий этапы учений Россия и Белоруссия проведут вместе, подчеркнул Лукашенко.
6 мая Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В Кремле пояснили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада.
На следующий день стало известно, что Белоруссия также проведет внезапную проверку своих носителей ядерного оружия. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, проверка была начата на фоне учений РФ и синхронизирована с ними.