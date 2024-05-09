Путин: Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе ядерных учений

На следующий день стало известно, что Белоруссия также проведет внезапную проверку своих носителей ядерного оружия. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, проверка была начата на фоне учений РФ и синхронизирована с ними.