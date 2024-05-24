Песков: Путин готов к переговорам по Украине для достижения целей спецоперации
Президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но только для достижения целей спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что цели спецоперации и реалии понятные, а в Конституции Российской Федерации закреплен состав регионов страны. Он добавил, что сообщения о готовности Москвы к переговорам на условиях сохранения текущей линии фронта не соответствуют действительности.
В декабре 2023 г. Песков также сообщал, что Путин готов к переговорам по украинскому кризису только для достижений целей спецоперации. Тогда газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщала, что президент России через разные каналы связи посылал сигналы о готовности к переговорам по Украине. Песков, комментируя публикацию, назвал эти оценки «концептуально неверными».
В ходе визита в Китай 17 мая Путин вновь заявил, что Россия готова к обсуждению. Но, по словам президента, на конференции по Украине в Женеве, на которую РФ не пригласили, будут обсуждаться формулы, исходя из «хотелок» Киева, а не реальной ситуации.
24 мая Reuters со ссылкой на четыре источника сообщил, что президент России якобы готов к проведению переговоров с Украиной о прекращении огня, если она признает в качестве границ нынешние линии фронта. По словам двух собеседников агентства, Путин может считать, что российская армия достигла достаточно успехов, чтобы завершить боевые действия.