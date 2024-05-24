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Песков: Путин готов к переговорам по Украине для достижения целей спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но только для достижения целей спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что цели спецоперации и реалии понятные, а в Конституции Российской Федерации закреплен состав регионов страны. Он добавил, что сообщения о готовности Москвы к переговорам на условиях сохранения текущей линии фронта не соответствуют действительности.

В декабре 2023 г. Песков также сообщал, что Путин готов к переговорам по украинскому кризису только для достижений целей спецоперации. Тогда газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщала, что президент России через разные каналы связи посылал сигналы о готовности к переговорам по Украине. Песков, комментируя публикацию, назвал эти оценки «концептуально неверными».

В ходе визита в Китай 17 мая Путин вновь заявил, что Россия готова к обсуждению. Но, по словам президента, на конференции по Украине в Женеве, на которую РФ не пригласили, будут обсуждаться формулы, исходя из «хотелок» Киева, а не реальной ситуации.

24 мая Reuters со ссылкой на четыре источника сообщил, что президент России якобы готов к проведению переговоров с Украиной о прекращении огня, если она признает в качестве границ нынешние линии фронта. По словам двух собеседников агентства, Путин может считать, что российская армия достигла достаточно успехов, чтобы завершить боевые действия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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