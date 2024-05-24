Песков: Путин готов к переговорам по Украине для достижения целей спецоперации

В декабре 2023 г. Песков также сообщал, что Путин готов к переговорам по украинскому кризису только для достижений целей спецоперации. Тогда газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщала, что президент России через разные каналы связи посылал сигналы о готовности к переговорам по Украине. Песков, комментируя публикацию, назвал эти оценки «концептуально неверными».