Путин согласился с идеей Лукашенко вернуться к стамбульскому договору с Украиной
Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко согласился с предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Лукашенко отметил, что во время переговоров в Стамбуле стороны согласовали «серьезные подвижки», но позже договоренности были сорваны: «Приехали, одернули: давай, воюй до последнего украинца».
Президент Белоруссии добавил, что его «чутье никогда не обманывало. Он выразил уверенность, что инициативы Москвы по мирному урегулированию «найдут отклик на Украине», и добавил, что готов работать с Путиным в этом направлении.
«Никого не надо просить и бежать, надо просто по-человечески себя вести. Достать тот документ, который Вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», – сказал Лукашенко. В ответ Путин согласился с белорусским лидером: «Да, и с ним работать».
После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что стороны были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Украине воевать с Россией.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не отказывалась от переговоров. В то же время этому процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского, подписанного 4 октября 2022 г., об отказе от переговоров с нынешним руководством РФ, отмечали в Кремле. Путин ранее призывал отменить этот декрет.