Путин согласился с идеей Лукашенко вернуться к стамбульскому договору с Украиной

«Никого не надо просить и бежать, надо просто по-человечески себя вести. Достать тот документ, который Вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», – сказал Лукашенко. В ответ Путин согласился с белорусским лидером: «Да, и с ним работать».