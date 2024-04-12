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Путин согласился с идеей Лукашенко вернуться к стамбульскому договору с Украиной

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко согласился с предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Лукашенко отметил, что во время переговоров в Стамбуле стороны согласовали «серьезные подвижки», но позже договоренности были сорваны: «Приехали, одернули: давай, воюй до последнего украинца». 

Президент Белоруссии добавил, что его «чутье никогда не обманывало. Он выразил уверенность, что инициативы Москвы по мирному урегулированию «найдут отклик на Украине», и добавил, что готов работать с Путиным в этом направлении.

«Никого не надо просить и бежать, надо просто по-человечески себя вести. Достать тот документ, который Вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», – сказал Лукашенко. В ответ Путин согласился с белорусским лидером: «Да, и с ним работать».

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что стороны были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Украине воевать с Россией. 

Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не отказывалась от переговоров. В то же время этому процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского, подписанного 4 октября 2022 г., об отказе от переговоров с нынешним руководством РФ, отмечали в Кремле. Путин ранее призывал отменить этот декрет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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