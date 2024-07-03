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В Кремле исключили возможность посредничества Эрдогана в переговорах с Украиной

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что вопрос урегулирования украинского кризиса обсуждался в ходе встречи между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным в Астане.

«Нет, невозможно», – сказал Песков в эфире «Первого канала», отвечая на вопрос о возможности посредничества Эрдогана в переговорах между Москвой и Киевом.

Комментируя данную встречу, в канцелярии турецкого лидера заявили, что Эрдоган сказал Путину о готовности Анкары внести вклад и заложить основу для заключения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Кроме того, Эрдоган заявил о готовности Турции способствовать заключению мирного соглашения между сторонами конфликта.

14 июня Путин назвал условия для начала мирных переговоров. В их числе – вывод украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена антироссийских санкций и отказ Киева от вступления в НАТО.

На Украине же продолжает действовать закон, который запрещает ведение прямых переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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