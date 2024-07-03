В Кремле исключили возможность посредничества Эрдогана в переговорах с Украиной

Комментируя данную встречу, в канцелярии турецкого лидера заявили, что Эрдоган сказал Путину о готовности Анкары внести вклад и заложить основу для заключения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Кроме того, Эрдоган заявил о готовности Турции способствовать заключению мирного соглашения между сторонами конфликта.