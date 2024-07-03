В Кремле исключили возможность посредничества Эрдогана в переговорах с Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также рассказал, что вопрос урегулирования украинского кризиса обсуждался в ходе встречи между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным в Астане.
«Нет, невозможно», – сказал Песков в эфире «Первого канала», отвечая на вопрос о возможности посредничества Эрдогана в переговорах между Москвой и Киевом.
Комментируя данную встречу, в канцелярии турецкого лидера заявили, что Эрдоган сказал Путину о готовности Анкары внести вклад и заложить основу для заключения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Кроме того, Эрдоган заявил о готовности Турции способствовать заключению мирного соглашения между сторонами конфликта.
14 июня Путин назвал условия для начала мирных переговоров. В их числе – вывод украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена антироссийских санкций и отказ Киева от вступления в НАТО.
На Украине же продолжает действовать закон, который запрещает ведение прямых переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.