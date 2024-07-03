Эрдоган: Турция готова заложить основу для прекращения огня на Украине
Турция готова внести свой вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину в рамках 24-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В канцелярии Эрдогана подчеркнули, что Турция может способствовать достижению договоренностей о прекращении огня, а затем и подписанию мирного соглашения.
«Справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен, заявил президент», – цитирует ТАСС заявление канцелярии.
30 июня Зеленский в интервью Philadelphia Induirer допустил возможность переговоров Украины с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». По словам Зеленского, в случае «зернового коридора» были подписаны два зеркальных соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Россией, между которыми были ООН и Турция. По мнению украинского лидера, такая модель может быть использована и в других сферах. Посредниками могут стать страны с разных континентов, а не только союзники Украины, подчеркнул Зеленский.
Комментируя слова Зеленского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к любой форме диалога с Украиной.