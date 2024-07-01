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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о переговорах с РФ через посредников

Ведомости

Россия сохраняет открытость к любой форме диалога с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов начать переговоры с Москвой через посредников.

«Президент Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, для любого диалога с целью достичь те цели, которые мы перед собой ставили. Мы сохраняем, и президент сохраняет эту открытость», – подчеркнул Песков.

30 июня Зеленский в интервью Philadelphia Induirer допустил возможность переговоров Украины с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». По словам Зеленского, в случае «зернового коридора» были подписаны два зеркальных соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Россией, между которыми были ООН и Турция. По мнению украинского лидера, такая модель может быть использована и в других сферах. Посредниками могут стать страны с разных континентов, а не только союзники Украины, подчеркнул Зеленский.

27 июня Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ на поле боя. Президент Украины добавил, что украинская сторона не хочет, чтобы конфликт продолжался годами, и план по урегулированию необходимо предоставить ко второму мирному саммиту. При этом он сообщил, что после конференции в Швейцарии Украина не выходила на контакт с Россией. По его словам, Киев не хочет делать это «в тени» – он намерен обсудить вопрос открыто. При этом на Украине продолжает действовать закон, запрещающий прямые переговоры с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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