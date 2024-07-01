В Кремле прокомментировали слова Зеленского о переговорах с РФ через посредников
Россия сохраняет открытость к любой форме диалога с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов начать переговоры с Москвой через посредников.
«Президент Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, для любого диалога с целью достичь те цели, которые мы перед собой ставили. Мы сохраняем, и президент сохраняет эту открытость», – подчеркнул Песков.
30 июня Зеленский в интервью Philadelphia Induirer допустил возможность переговоров Украины с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». По словам Зеленского, в случае «зернового коридора» были подписаны два зеркальных соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Россией, между которыми были ООН и Турция. По мнению украинского лидера, такая модель может быть использована и в других сферах. Посредниками могут стать страны с разных континентов, а не только союзники Украины, подчеркнул Зеленский.
27 июня Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ на поле боя. Президент Украины добавил, что украинская сторона не хочет, чтобы конфликт продолжался годами, и план по урегулированию необходимо предоставить ко второму мирному саммиту. При этом он сообщил, что после конференции в Швейцарии Украина не выходила на контакт с Россией. По его словам, Киев не хочет делать это «в тени» – он намерен обсудить вопрос открыто. При этом на Украине продолжает действовать закон, запрещающий прямые переговоры с Россией.