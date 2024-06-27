Зеленский: Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ

Зеленский добавил, что украинская сторона не хочет, чтобы конфликт продолжался годами и план по урегулированию необходимо предоставить ко второму мирному саммиту. При этом он сообщил, что после конференции в Швейцарии Украина не выходила на контакт с Россией. По его словам, Киев не хочет делать это «в тени» – он намерен обсудить вопрос открыто.