Зеленский: Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ
Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ на поле боя, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Мы должны положить этот план [урегулирования] на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя», – сказал он (цитата по ТАСС).
Зеленский добавил, что украинская сторона не хочет, чтобы конфликт продолжался годами и план по урегулированию необходимо предоставить ко второму мирному саммиту. При этом он сообщил, что после конференции в Швейцарии Украина не выходила на контакт с Россией. По его словам, Киев не хочет делать это «в тени» – он намерен обсудить вопрос открыто.
21 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна рассматривает проведение следующего саммита мира в одной из стран глобального Юга. Во время него Киев допустил переговоры с Москвой в формате обсуждения зернового соглашения.
Конференция в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике подписали 80 государств, 13 стран не поддержали его. Позже стало известно, что Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи. Коммюнике затрагивает такие вопросы, как освобождение всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность.