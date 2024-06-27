Украина подписала соглашения о безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией
Украина подписала соглашения о безопасности с Евросоюзом (ЕС), Литвой и Эстонией во время саммита в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.
Соглашения предусматривают помощь Киеву в девяти областях, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности. Документ призван дополнить другие аналогичные соглашения, которые Украина заключала с другими странами, среди которых США, Великобритания, Франция и Германия.
Отмечается, что подписанные соглашения не приравниваются к пакту о взаимной обороне стран НАТО. При этом они обязывают европейские страны предоставить Украине оружие и другую помощь для усиления ее безопасности.
О том, что Украина и ЕС собираются подписать соглашение о гарантиях безопасности, стало известно 26 июня. До этого, 13 июня, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет.
В этом году Зеленский также подписал аналогичные двусторонние соглашения с Испанией, Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией, Норвегией, Исландией и Швецией.