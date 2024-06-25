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Украина начала процесс переговоров о вступлении в Евросоюз

Ведомости

В Люксембурге открылось первое заседание Межправительственной конференции ЕС-Украина, что ознаменовало начало переговоров о вступлении Киева в Евросоюз. Церемония открытия конференции транслировалась пресс-службой ЕС.

«Хотя сегодня мы празднуем значительный шаг вперед, мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ. Украине и Молдове необходимо будет продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС», – заявил в ходе конференции глава Европейского совета Шарль Мишель (цитата по ТАСС).

25 июня Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что основной этап переговоров о вступлении Украины в ЕС начнется в 2025 г.

В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые прошли 6-9 июня. 21 июня Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии 25 июня в Люксембурге. Bloomberg писал, что процесс блокирует Венгрия. По данным FT, возражения Будапешта связаны с проблемами венгерского меньшинства на Украине. В апреле еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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