Украина начала процесс переговоров о вступлении в Евросоюз
В Люксембурге открылось первое заседание Межправительственной конференции ЕС-Украина, что ознаменовало начало переговоров о вступлении Киева в Евросоюз. Церемония открытия конференции транслировалась пресс-службой ЕС.
«Хотя сегодня мы празднуем значительный шаг вперед, мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ. Украине и Молдове необходимо будет продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС», – заявил в ходе конференции глава Европейского совета Шарль Мишель (цитата по ТАСС).
25 июня Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что основной этап переговоров о вступлении Украины в ЕС начнется в 2025 г.
В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые прошли 6-9 июня. 21 июня Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии 25 июня в Люксембурге. Bloomberg писал, что процесс блокирует Венгрия. По данным FT, возражения Будапешта связаны с проблемами венгерского меньшинства на Украине. В апреле еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.