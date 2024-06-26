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Украина и ЕС заключат соглашение о гарантиях безопасности 27 июня

Ведомости

Соглашение о гарантиях безопасности для Киева между Евросоюзом (ЕС) и Украиной будет подписано 27 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Договор будет заключен на полях саммита Евросоюза в Брюсселе.

13 июня президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот договор не имеет юридической силы.

В 2024 г. Зеленский также подписал двусторонние соглашения по безопасности с Испанией, Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией, Норвегией, Исландией и Швецией.

25 июня в Люксембурге открылось первое заседание межправительственной конференции ЕС – начались переговоры о вступлении Киева в Евросоюз. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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