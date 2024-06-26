Украина и ЕС заключат соглашение о гарантиях безопасности 27 июня
Соглашение о гарантиях безопасности для Киева между Евросоюзом (ЕС) и Украиной будет подписано 27 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
Договор будет заключен на полях саммита Евросоюза в Брюсселе.
В 2024 г. Зеленский также подписал двусторонние соглашения по безопасности с Испанией, Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией, Норвегией, Исландией и Швецией.
25 июня в Люксембурге открылось первое заседание межправительственной конференции ЕС – начались переговоры о вступлении Киева в Евросоюз.