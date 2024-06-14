Захарова: соглашения по безопасности США и Украины не имеют юридической силы
Соглашения по гарантиям безопасности между США и Украиной не имеют юридической силы, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский на полях саммита «большой семерки» (G7) подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет.
Согласно документу, США намерены предоставлять Украине на длительный срок технику, обучение и консультации, а также материально-техническое обеспечение, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную и другую помощь «для развития украинских сил безопасности».
В этом году Зеленский подписал двусторонние соглашения по безопасности с Испанией, Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией, Норвегией, Исландией и Швецией.