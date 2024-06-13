Байден: соглашение по безопасности не означает отправку войск США на Украину
США не станут отправлять войска на Украину, это не предусмотрено соглашением по безопасности, заявил американский президент Джо Байден.
По его словам, задача американских властей – в укреплении возможностей Украины в части обороны и сдерживания.
«США намерены гарантировать, что у Украины будет и то, и другое – не посредством отправки наших сил, но путем поставок оружия и боеприпасов», – сказал Байден (цитата по «РИА Новости»).
13 июня американский лидер на полях саммита «большой семерки» (G7) подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Согласно договору, США намерены предоставлять Украине на длительный срок технику, обучение и консультации, а также материально-техническое обеспечение, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную и другую помощь «для развития украинских сил безопасности».