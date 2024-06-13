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Байден: соглашение по безопасности не означает отправку войск США на Украину

Ведомости

США не станут отправлять войска на Украину, это не предусмотрено соглашением по безопасности, заявил американский президент Джо Байден.

По его словам, задача американских властей – в укреплении возможностей Украины в части обороны и сдерживания.

«США намерены гарантировать, что у Украины будет и то, и другое – не посредством отправки наших сил, но путем поставок оружия и боеприпасов», – сказал Байден (цитата по «РИА Новости»).

13 июня американский лидер на полях саммита «большой семерки» (G7) подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Согласно договору, США намерены предоставлять Украине на длительный срок технику, обучение и консультации, а также материально-техническое обеспечение, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную и другую помощь «для развития украинских сил безопасности».

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине станут обязательными для стран – членов альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это вряд ли изменит ситуацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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