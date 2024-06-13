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Песков: обязательные поставки оружия Киеву из стран НАТО вряд ли что-то изменят

Ведомости

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательности поставок оружия Украине из стран – участниц альянса вряд ли изменит ситуацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Принципиально вряд ли это что-то меняет. Мы знаем, что в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании принимать в этом процессе участие. Поставки стран – членов НАТО и так регулярно идут на Украину», – ответил Песков на вопрос журналиста, какие последствия могут быть у озвученного генсеком решения.

О том, что отправка оружия Киеву станет обязательной для стран – членов НАТО, Столтенберг заявил на пресс-конференции перед заседанием министров обороны альянса в Брюсселе. По его словам, не все страны блока отправляли военную помощь. Если же сделать это их обязанностью перед НАТО, то поставки оружия станут более масштабными и стабильными, считает Столтенберг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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