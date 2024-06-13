Песков: обязательные поставки оружия Киеву из стран НАТО вряд ли что-то изменят

О том, что отправка оружия Киеву станет обязательной для стран – членов НАТО, Столтенберг заявил на пресс-конференции перед заседанием министров обороны альянса в Брюсселе. По его словам, не все страны блока отправляли военную помощь. Если же сделать это их обязанностью перед НАТО, то поставки оружия станут более масштабными и стабильными, считает Столтенберг.