Песков: обязательные поставки оружия Киеву из стран НАТО вряд ли что-то изменят
Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательности поставок оружия Украине из стран – участниц альянса вряд ли изменит ситуацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Принципиально вряд ли это что-то меняет. Мы знаем, что в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании принимать в этом процессе участие. Поставки стран – членов НАТО и так регулярно идут на Украину», – ответил Песков на вопрос журналиста, какие последствия могут быть у озвученного генсеком решения.
О том, что отправка оружия Киеву станет обязательной для стран – членов НАТО, Столтенберг заявил на пресс-конференции перед заседанием министров обороны альянса в Брюсселе. По его словам, не все страны блока отправляли военную помощь. Если же сделать это их обязанностью перед НАТО, то поставки оружия станут более масштабными и стабильными, считает Столтенберг.