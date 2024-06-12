Столтенберг: поставки оружия Украине будут обязательными для стран НАТО

«Мы видели, что США шесть месяцев согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Отправку вооружений будут координировать командные структуры под руководством Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Кристофера Каволи.