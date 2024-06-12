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Столтенберг: поставки оружия Украине будут обязательными для стран НАТО

Ведомости

Поставки оружия Украине будут обязательными для стран-членов НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием министров обороны НАТО в Брюсселе.

«Мы видели, что США шесть месяцев согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Отправку вооружений будут координировать командные структуры под руководством Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Кристофера Каволи.

Столтенберг уточнил, что министры обороны альянса на заседании 13 июня должны одобрить план по выделению Украине $40 млрд военной помощи Украине ежегодно. 

«С начала конфликта страны НАТО предоставляли $40 млрд военной помощи каждый год. Мы должны сохранить этот минимум столько, сколько потребуется», – подчеркнул генсек альянса.

12 мая Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил, что республика не станет принимать участия в усилиях НАТО по долгосрочной помощи Украине, но не будет блокировать соответствующие решения альянса на саммите в июле.

Орбан уточнил, что большинство членов НАТО поддерживают миссию альянса на Украине и не разделяют взглядов Венгрии на необходимость мирного урегулирования конфликта. Венгрия останется лояльным членом Североатлантического альянса и продолжит выполнять свои обязательства, добавил он.

11 июня издание Financial Times писала, что дипломаты стран В9 обсуждают возможность исключения Венгрии из группы из-за ее позиции по Украине. На недавних встречах Венгрия наложила вето на совместные решения группы. Страны девятки предлагали усилить военную поддержку Украины и ускорить ее вступление в НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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