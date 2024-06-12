Столтенберг: поставки оружия Украине будут обязательными для стран НАТО
Поставки оружия Украине будут обязательными для стран-членов НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием министров обороны НАТО в Брюсселе.
«Мы видели, что США шесть месяцев согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Отправку вооружений будут координировать командные структуры под руководством Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Кристофера Каволи.
Столтенберг уточнил, что министры обороны альянса на заседании 13 июня должны одобрить план по выделению Украине $40 млрд военной помощи Украине ежегодно.
«С начала конфликта страны НАТО предоставляли $40 млрд военной помощи каждый год. Мы должны сохранить этот минимум столько, сколько потребуется», – подчеркнул генсек альянса.
12 мая Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил, что республика не станет принимать участия в усилиях НАТО по долгосрочной помощи Украине, но не будет блокировать соответствующие решения альянса на саммите в июле.
Орбан уточнил, что большинство членов НАТО поддерживают миссию альянса на Украине и не разделяют взглядов Венгрии на необходимость мирного урегулирования конфликта. Венгрия останется лояльным членом Североатлантического альянса и продолжит выполнять свои обязательства, добавил он.
11 июня издание Financial Times писала, что дипломаты стран В9 обсуждают возможность исключения Венгрии из группы из-за ее позиции по Украине. На недавних встречах Венгрия наложила вето на совместные решения группы. Страны девятки предлагали усилить военную поддержку Украины и ускорить ее вступление в НАТО.