Столтенберг: Венгрия не примет участия в миссии НАТО на Украине
Венгрия не станет принимать участия в усилиях НАТО по долгосрочной помощи Украине, но не будет блокировать соответствующие решения альянса на саммите в июле, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает Bloomberg.
Орбан уточнил, что большинство членов НАТО поддерживают миссию альянса на Украине и не разделяют взглядов Венгрии на необходимость мирного урегулирования конфликта. Он добавил, что Венгрия останется лояльным членом Североатлантического альянса и продолжит выполнять свои обязательства.
«Я принимаю это решение», – подчеркнул Столтенберг.
11 июня издание Financial Times писала, что дипломаты стран В9 обсуждают возможность исключения Венгрии из группы из-за ее позиции по Украине. На недавних встречах Венгрия наложила вето на совместные решения группы. Страны девятки предлагали усилить военную поддержку Украины и ускорить ее вступление в НАТО.
6 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт не будет принимать участия в операциях НАТО против России. По его словам, Венгрия не хочет, чтобы НАТО стала ближе к войне: она заявляла о такой позиции с самого начала конфликта на Украине. 8 июня Орбан заявил, что Евросоюз может остановить конфликт на Украине за сутки, но вместо этого он находится «в сантиметрах от прямого столкновения» с Россией.