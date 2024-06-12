Столтенберг: Венгрия не примет участия в миссии НАТО на Украине

6 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт не будет принимать участия в операциях НАТО против России. По его словам, Венгрия не хочет, чтобы НАТО стала ближе к войне: она заявляла о такой позиции с самого начала конфликта на Украине. 8 июня Орбан заявил, что Евросоюз может остановить конфликт на Украине за сутки, но вместо этого он находится «в сантиметрах от прямого столкновения» с Россией.