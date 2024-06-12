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Столтенберг: Венгрия не примет участия в миссии НАТО на Украине

Ведомости

Венгрия не станет принимать участия в усилиях НАТО по долгосрочной помощи Украине, но не будет блокировать соответствующие решения альянса на саммите в июле, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает Bloomberg.

Орбан уточнил, что большинство членов НАТО поддерживают миссию альянса на Украине и не разделяют взглядов Венгрии на необходимость мирного урегулирования конфликта. Он добавил, что Венгрия останется лояльным членом Североатлантического альянса и продолжит выполнять свои обязательства.

«Я принимаю это решение», – подчеркнул Столтенберг.

11 июня издание Financial Times писала, что дипломаты стран В9 обсуждают возможность исключения Венгрии из группы из-за ее позиции по Украине. На недавних встречах Венгрия наложила вето на совместные решения группы. Страны девятки предлагали усилить военную поддержку Украины и ускорить ее вступление в НАТО.

6 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт не будет принимать участия в операциях НАТО против России. По его словам, Венгрия не хочет, чтобы НАТО стала ближе к войне: она заявляла о такой позиции с самого начала конфликта на Украине. 8 июня Орбан заявил, что Евросоюз может остановить конфликт на Украине за сутки, но вместо этого он находится «в сантиметрах от прямого столкновения» с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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