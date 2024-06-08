Орбан: ЕС может остановить конфликт на Украине за сутки

«Если бы сейчас европейские руководители хотели бы, чтобы был мир, прекращение огня на фронте наступило бы за 24 часа. Им надо было бы только сказать: дорогие украинцы, необходимо прекращение огня, нужно остановиться, мы не дадим больше оружия и денег, пока не будет прекращения огня и мирных переговоров», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).