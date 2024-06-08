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Орбан: ЕС может остановить конфликт на Украине за сутки

Ведомости

Евросоюз может остановить конфликт на Украине за сутки, но вместо этого «мы находимся в сантиметрах от прямого столкновения» с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2.

«Если бы сейчас европейские руководители хотели бы, чтобы был мир, прекращение огня на фронте наступило бы за 24 часа. Им надо было бы только сказать: дорогие украинцы, необходимо прекращение огня, нужно остановиться, мы не дадим больше оружия и денег, пока не будет прекращения огня и мирных переговоров», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Орбан указал, что завершить конфликт на Украине может кандидат в президенты США Дональд Трамп. 

Трамп неоднократно заявлял о возможности завершения боевых действий на Украине за 24 часа. Для этого, по его словам, необходимо его переизбрание. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп будет «президентом-лузером», если остановит военную поддержку Украины в случае своей победы на выборах. Зеленский подтвердил, что Украина в случае прекращения поддержки не сможет «голыми руками воевать с многомиллионной армией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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