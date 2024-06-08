Орбан: ЕС может остановить конфликт на Украине за сутки
Евросоюз может остановить конфликт на Украине за сутки, но вместо этого «мы находимся в сантиметрах от прямого столкновения» с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2.
«Если бы сейчас европейские руководители хотели бы, чтобы был мир, прекращение огня на фронте наступило бы за 24 часа. Им надо было бы только сказать: дорогие украинцы, необходимо прекращение огня, нужно остановиться, мы не дадим больше оружия и денег, пока не будет прекращения огня и мирных переговоров», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Орбан указал, что завершить конфликт на Украине может кандидат в президенты США Дональд Трамп.
Трамп неоднократно заявлял о возможности завершения боевых действий на Украине за 24 часа. Для этого, по его словам, необходимо его переизбрание. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп.
1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп будет «президентом-лузером», если остановит военную поддержку Украины в случае своей победы на выборах. Зеленский подтвердил, что Украина в случае прекращения поддержки не сможет «голыми руками воевать с многомиллионной армией».