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«Бухарестская девятка» завершит саммит в Риге без совместной декларации

Ведомости

Саммит стран «Бухарестской девятки» (В9) в Риге завершится без совместной декларации из-за отсутствия общей позиции по Украине. Об этом сообщил президент Болгарии Румен Радев, его слова приводит портал Vesti.

«В этом году этот саммит отличается от всех предыдущих. Впервые не будет совместной декларации всех участников», – заявил он.

Радев пояснил, что встреча в этом году завершится заявлением двух сопредседателей – представителей Польши и Румынии. Он объясняет это тем, что полного консенсуса по тексту декларации достичь не удалось. Кроме того, по предложению Радева из первоначального варианта заявления исключен текст, который обязывает каждую стану В9 оказывать военную помощь Украине.

Отмечается, что страны В9 поддержали подготовку саммита по Украине в Швейцарии, но в то же время отметили, что он будет «действительно трудным, с ограниченными ожиданиями». По словам Радева, для полноценных мирных переговоров на конференции должны присутствовать обе стороны конфликта.

11 июня издание Financial Times писало, что дипломаты стран В9 обсуждают возможность исключения Венгрии из группы из-за ее позиции по Украине. На недавних встречах Венгрия наложила вето на совместные решения группы. Страны девятки предлагали усилить военную поддержку Украины и ускорить ее вступление в Североатлантический альянс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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