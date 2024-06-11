«Бухарестская девятка» завершит саммит в Риге без совместной декларации

Радев пояснил, что встреча в этом году завершится заявлением двух сопредседателей – представителей Польши и Румынии. Он объясняет это тем, что полного консенсуса по тексту декларации достичь не удалось. Кроме того, по предложению Радева из первоначального варианта заявления исключен текст, который обязывает каждую стану В9 оказывать военную помощь Украине.