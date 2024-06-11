«Бухарестская девятка» завершит саммит в Риге без совместной декларации
Саммит стран «Бухарестской девятки» (В9) в Риге завершится без совместной декларации из-за отсутствия общей позиции по Украине. Об этом сообщил президент Болгарии Румен Радев, его слова приводит портал Vesti.
«В этом году этот саммит отличается от всех предыдущих. Впервые не будет совместной декларации всех участников», – заявил он.
Радев пояснил, что встреча в этом году завершится заявлением двух сопредседателей – представителей Польши и Румынии. Он объясняет это тем, что полного консенсуса по тексту декларации достичь не удалось. Кроме того, по предложению Радева из первоначального варианта заявления исключен текст, который обязывает каждую стану В9 оказывать военную помощь Украине.
Отмечается, что страны В9 поддержали подготовку саммита по Украине в Швейцарии, но в то же время отметили, что он будет «действительно трудным, с ограниченными ожиданиями». По словам Радева, для полноценных мирных переговоров на конференции должны присутствовать обе стороны конфликта.
11 июня издание Financial Times писало, что дипломаты стран В9 обсуждают возможность исключения Венгрии из группы из-за ее позиции по Украине. На недавних встречах Венгрия наложила вето на совместные решения группы. Страны девятки предлагали усилить военную поддержку Украины и ускорить ее вступление в Североатлантический альянс.