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FT: «Бухарестская девятка» хочет исключить Венгрию из-за ее позиции по Украине

Ведомости

Дипломаты стран «Бухарестской девятки» (B9) обсуждают возможность исключения Венгрии из группы из-за ее позиции по Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

Издание отмечает, что на недавних встречах Венгрия наложила вето на совместные решения группы, они касались помощи Украине и ее заявки на вступление в НАТО. Страны девятки предлагали усилить военную поддержку страны и ускорить ее вступление в Североатлантический альянс.

11 июня в Риге пройдет саммит B9 с участием Венгрии, которая снова отказывается поддерживать проект совместного заявления. Как утверждают источники издания, дискуссии об исключении Венгрии носят серьезный характер. По словам одного из собеседников, страны В9, вероятно, встречаются в таком составе в последний раз. Последние встречи отличались тяжелыми дискуссиями, из чего следует, что последующие саммиты будет трудно организовать, если страны не придут к единому мнению.

6 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не будет принимать участия в операциях НАТО против России. По его словам, Венгрия не хочет, чтобы НАТО стала ближе к войне: она заявляла о такой позиции с самого начала конфликта на Украине. 8 июня премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Евросоюз может остановить конфликт на Украине за сутки, но вместо этого он находится «в сантиметрах от прямого столкновения» с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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