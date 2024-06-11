FT: «Бухарестская девятка» хочет исключить Венгрию из-за ее позиции по Украине
Дипломаты стран «Бухарестской девятки» (B9) обсуждают возможность исключения Венгрии из группы из-за ее позиции по Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
Издание отмечает, что на недавних встречах Венгрия наложила вето на совместные решения группы, они касались помощи Украине и ее заявки на вступление в НАТО. Страны девятки предлагали усилить военную поддержку страны и ускорить ее вступление в Североатлантический альянс.
11 июня в Риге пройдет саммит B9 с участием Венгрии, которая снова отказывается поддерживать проект совместного заявления. Как утверждают источники издания, дискуссии об исключении Венгрии носят серьезный характер. По словам одного из собеседников, страны В9, вероятно, встречаются в таком составе в последний раз. Последние встречи отличались тяжелыми дискуссиями, из чего следует, что последующие саммиты будет трудно организовать, если страны не придут к единому мнению.
6 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не будет принимать участия в операциях НАТО против России. По его словам, Венгрия не хочет, чтобы НАТО стала ближе к войне: она заявляла о такой позиции с самого начала конфликта на Украине. 8 июня премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Евросоюз может остановить конфликт на Украине за сутки, но вместо этого он находится «в сантиметрах от прямого столкновения» с Россией.