Bloomberg: НАТО отказалась от создания фонда для Украины на 100 млрд евро
НАТО не будет создавать пятилетний фонд военной помощи Украине на сумму 100 млрд евро из-за несогласия членов блока, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Новое предложение предусматривает затраты на помощь Украине в размере 40 млрд евро в год – Вашингтон будет вносить около половины этой суммы. Вклад стран-членов альянса будет зависеть от их ВВП.
31 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ежегодное выделение 40 млрд евро Украине противоречит правилам Североатлантического альянса. Венгрия примет на себя финансовые обязательства только в том случае, если они будут касаться исполнения основной функции НАТО, а именно защиты, говорил он.
2 апреля Reuters писал, что Столтенберг предложил создать фонд союзнических взносов на сумму 100 млрд евро для помощи Украине в течение пяти лет. Таким образом, странам альянса нужно делать взнос на общую сумму в 20 млрд евро.
Киев усомнился в успехе инициативы после объявления Столтенберга. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что «в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль». По его словам, сейчас страны НАТО не могут собрать и $500 млн в год.