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Bloomberg: НАТО отказалась от создания фонда для Украины на 100 млрд евро

Ведомости

НАТО не будет создавать пятилетний фонд военной помощи Украине на сумму 100 млрд евро из-за несогласия членов блока, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Новое предложение предусматривает затраты на помощь Украине в размере 40 млрд евро в год – Вашингтон будет вносить около половины этой суммы. Вклад стран-членов альянса будет зависеть от их ВВП.

31 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ежегодное выделение 40 млрд евро Украине противоречит правилам Североатлантического альянса. Венгрия примет на себя финансовые обязательства только в том случае, если они будут касаться исполнения основной функции НАТО, а именно защиты, говорил он.

2 апреля Reuters писал, что Столтенберг предложил создать фонд союзнических взносов на сумму 100 млрд евро для помощи Украине в течение пяти лет. Таким образом, странам альянса нужно делать взнос на общую сумму в 20 млрд евро.

Киев усомнился в успехе инициативы после объявления Столтенберга. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что «в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль». По его словам, сейчас страны НАТО не могут собрать и $500 млн в год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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