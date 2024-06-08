Bloomberg: НАТО отказалась от создания фонда для Украины на 100 млрд евро

31 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ежегодное выделение 40 млрд евро Украине противоречит правилам Североатлантического альянса. Венгрия примет на себя финансовые обязательства только в том случае, если они будут касаться исполнения основной функции НАТО, а именно защиты, говорил он.